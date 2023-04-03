Украина вернула из плена 12 человек, среди них пятеро тяжелораненых
3 апреля в Украину вернулись 12 человек, среди них двое гражданских, которых российские оккупанты схватили в плен на Харьковщине и в Мариуполе
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Остальные десять - военные, принадлежащие к солдатскому и сержантскому составу и были захвачены, в частности, в боях за Бахмут, возле сел Опытного и Орехово-Васильевки Донецкой области, вблизи Кременной и Краснопоповки на Луганщине.
"Освобожденные военные принадлежат к Вооруженным Силам Украины, в частности, 518 отдельного батальона специального назначения, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, 57-го отдельного стрелкового батальона", - говорится в сообщении.
- 24 марта Украина передала России пятерых тяжелораненых пленных.
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