Украина вернула из плена 12 человек, среди них пятеро тяжелораненых

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Остальные десять - военные, принадлежащие к солдатскому и сержантскому составу и были захвачены, в частности, в боях за Бахмут, возле сел Опытного и Орехово-Васильевки Донецкой области, вблизи Кременной и Краснопоповки на Луганщине.

"Освобожденные военные принадлежат к Вооруженным Силам Украины, в частности, 518 отдельного батальона специального назначения, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, 57-го отдельного стрелкового батальона", - говорится в сообщении.