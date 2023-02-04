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Украина вернула из плена 116 защитников, в том числе защитников Мариуполя, партизан Херсона и снайперов

4 февраля, 2023 суббота
11:40
война с Россией

4 февраля Украина вернула из российского плена 116 защитников, среди которых защитники Мариуполя, херсонские партизаны и снайперы с Бахмутского направления

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в телеграме.

Как утверждает глава ОП, 4 февраля удалось вернуть из российского плена 116 украинских защитников. Среди них есть защитники Мариуполя, партизаны Херсона и снайперы с Бахмутского направления.

Пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными подчеркнула, что среди освобожденных воинов взятые в плен на Донецком направлении, в частности, под Бахмутом и в Мариуполе, а также на Киевщине, Луганщине, в Херсонской, Сумской и Черниговской областях, на  Запорожье и в Харьковской области.

"87 воинов ВСУ, двое из которых - из ССО. Восемь бойцов ТрО, семь из Нацгвардии, шесть из Нацполиции, пять из ГПСУ, два из ВМС и один представитель ГСЧС. Из них двое офицеров и 114 рядовых и сержантов", - уточнил он.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными добавили, что 23 освобожденных воина имеют ранения или больны.

"Некоторые потеряли конечности в результате обморожений. Самому молодому из освобожденных воинов недавно исполнилось 20 лет, самому старшему - 62 года", - проинформировала пресс-служба.

Украина вернула тела погибших волонтеров добровольцев - Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью. Также вернули тело воина-добровольца: украинец Кулик Евгений служил во Французском иностранном легионе.

  • Напомним, соучредитель Ассоциации семей защитников Азовстали Галина Клемпоуз сообщила, что в российском плену до сих пор находятся около двух тысяч защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе - женщины и мужчины.
Украина
Мариуполь
Херсон
военные силы Украины
Донетчина
обмен пленными
Андрей Ермак
Военные новости
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