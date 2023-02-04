Украина вернула из плена 116 защитников, в том числе защитников Мариуполя, партизан Херсона и снайперов
4 февраля Украина вернула из российского плена 116 защитников, среди которых защитники Мариуполя, херсонские партизаны и снайперы с Бахмутского направления
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в телеграме.
Как утверждает глава ОП, 4 февраля удалось вернуть из российского плена 116 украинских защитников. Среди них есть защитники Мариуполя, партизаны Херсона и снайперы с Бахмутского направления.
Пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными подчеркнула, что среди освобожденных воинов взятые в плен на Донецком направлении, в частности, под Бахмутом и в Мариуполе, а также на Киевщине, Луганщине, в Херсонской, Сумской и Черниговской областях, на Запорожье и в Харьковской области.
"87 воинов ВСУ, двое из которых - из ССО. Восемь бойцов ТрО, семь из Нацгвардии, шесть из Нацполиции, пять из ГПСУ, два из ВМС и один представитель ГСЧС. Из них двое офицеров и 114 рядовых и сержантов", - уточнил он.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными добавили, что 23 освобожденных воина имеют ранения или больны.
"Некоторые потеряли конечности в результате обморожений. Самому молодому из освобожденных воинов недавно исполнилось 20 лет, самому старшему - 62 года", - проинформировала пресс-служба.
Украина вернула тела погибших волонтеров добровольцев - Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью. Также вернули тело воина-добровольца: украинец Кулик Евгений служил во Французском иностранном легионе.
- Напомним, соучредитель Ассоциации семей защитников Азовстали Галина Клемпоуз сообщила, что в российском плену до сих пор находятся около двух тысяч защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе - женщины и мужчины.
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