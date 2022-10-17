Украина вернула из плена 108 женщин, большинство – военнослужащие

Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый совершенно женский обмен. В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные. 37 эвакуированных из "Азовстали", 11 офицеров, 85 - рядовых и сержантов. Из них - 35 защитниц из ВСУ , 32 - ВМС, 12 - ТРо, 8 - НГУ, включая 2 из "Азова", 5 - ДССТ, 4 ГНСУ и 12 гражданских", - написал Ермак.

Глава ОП отметил, что среди освобожденных - люди, которых оккупанты заключили в ОРДЛО еще до полномасштабного вторжения.

"Среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в ОРДЛО, попавшие в плен еще до широкомасштабного вторжения. Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", которая выражалась в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманы "шпионство" и "терроризм"... Сейчас все девушки будут проходить медицинское освидетельствование, реабилитацию. Будут обнимать родных, своих детей, восстанавливаться", - написал Ермак.

Глава ОП также назвал обмен "нервным".

"Это был нервный обмен. Слишком много деталей и моментов, которые могли повлиять на процесс, изменить его ход. При обменах всегда много рисков, которые нужно просчитывать с момента подготовки и во время самого процесса", - написал Ермак.

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