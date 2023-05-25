Украина вернула из плена 106 военных с Бахмутского направления
Украина смогла вернуть домой 106 наших военных, речь идет о бойцах с Бахмутского направления
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.
По его словам, домой вернулись восемь офицеров и 98 военнослужащих рядового и сержантского состава.
"Они сражались за Бахмут и совершили подвиг, не позволивший врагу наступать дальше вглубь нашего востока. Каждый из них - герой нашего государства. Среди тех, кого возвращаем из плена, многие считались без вести пропавшими. Родные этих людей прошли сложный этап", - написал Ермак.
В ГУР добавили , что самому старшему из освобожденных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому молодому – 21 год. Всего на сегодняшний день в результате обменов возвращены домой уже 2430 человек. Среди них 139 гражданских.
"Среди освобожденных военнослужащих 98 относятся к Вооруженным Силам Украины, из них, в частности, 21 представитель Территориальной обороны. Также домой вернулись семь пограничников и один военнослужащий Государственной специальной службы транспорта", - говорится в сообщении.
Разведка сообщает, что также в рамках этого обмена репатриированы три тела: двоих иностранцев и украинки.
- 6 мая из российского плена удалось освободить 45 защитников Мариуполя. Все они – нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах, 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров.
- Днем ранее, 5 мая, Украина вернула тела еще 80 погибших защитников страны.
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