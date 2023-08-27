Украина вернула еще одного ребенка с оккупированной территории

Об этом пишет глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

"Хочу поблагодарить команду горячей линии Минреинтеграции 15-48. В том числе благодаря вам сегодня из ТОТ вывезли еще одного мальчика", - говорится в сообщении.

По словам Верещук, Иван недавно стал сиротой и должен был попасть в детский дом на временно оккупированной территории Украины.

"Но неравнодушные близкие люди обратились на 15-48. Далее включились Минреинтеграции и "Украинская сеть за права ребенка" Дарьи Касьяновой. Менее чем через месяц ребенок в безопасности на контролируемой территории. Спасибо всем, кто присоединился", - добавила глава.