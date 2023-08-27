Украина вернула еще одного ребенка с оккупированной территории
Украине удалось вернуть с временно оккупированной территории 14-летнего Ивана. Российские захватчики хотели отправить подростка в детский дом
Об этом пишет глава Минреинтеграции Ирина Верещук.
"Хочу поблагодарить команду горячей линии Минреинтеграции 15-48. В том числе благодаря вам сегодня из ТОТ вывезли еще одного мальчика", - говорится в сообщении.
По словам Верещук, Иван недавно стал сиротой и должен был попасть в детский дом на временно оккупированной территории Украины.
"Но неравнодушные близкие люди обратились на 15-48. Далее включились Минреинтеграции и "Украинская сеть за права ребенка" Дарьи Касьяновой. Менее чем через месяц ребенок в безопасности на контролируемой территории. Спасибо всем, кто присоединился", - добавила глава.
- В пятницу, 25 августа, Украине удалось вернуть 11 несовершеннолетних детей, находившихся в России или на временно оккупированных территориях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.81 Покупка 37.81Продажа 38.68
- EUR Покупка 41.02Продажа 42.17
- Актуальное
- Важное