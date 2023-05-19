Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец в Telegram.

"14-летняя Вероника, оказавшаяся в РФ после того, как в Украину ворвалась страна-террорист, сейчас уже находится дома. Мы знаем, какой нелегкий путь преодолела бабушка, чтобы перевезти внучку на территорию Украины. К счастью, на этот раз все удалось" , – написал он.

Лубинец добавил, что ребенок пройдет реабилитацию и получит необходимую помощь как медицинскую, так и гуманитарную.