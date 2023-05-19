Украина вернула еще одного ребенка из РФ
Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека помог вернуть еще одного ребенка домой – это 14-летняя девочка
Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец в Telegram.
"14-летняя Вероника, оказавшаяся в РФ после того, как в Украину ворвалась страна-террорист, сейчас уже находится дома. Мы знаем, какой нелегкий путь преодолела бабушка, чтобы перевезти внучку на территорию Украины. К счастью, на этот раз все удалось" , – написал он.
Лубинец добавил, что ребенок пройдет реабилитацию и получит необходимую помощь как медицинскую, так и гуманитарную.
- 27 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по принудительной депортации украинских детей и взрослых на территории России, признав такие действия геноцидом. После утверждения документа ПАСЕ обратится в Международный уголовный суд в Гааге для расследования преступления геноцида.
- 27 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором, в частности, говорится о признании иностранцами жителей временно оккупированных территорий Украины в случае, если они отказались брать гражданство РФ.
- 17 мая Украина вернула из РФ 6-летнюю дочь защитников Мариуполя , которых ранее удалось освободить из плена.
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