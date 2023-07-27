Украина вернула еще одного ребенка из оккупированного Мариуполя
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в четверг, 27 июля, сообщила, что Украине удалось вывезти из временно оккупированного Мариуполя мальчика, пробывшего там с февраля прошлого года
Об этом Верещук написала в telegram .
Она отметила, что мальчик растет без родителей и оказался в оккупации в Мариуполе в феврале прошлого года. В настоящее время он находится в Киеве.
"Еще одного мальчика вывезли из оккупированного Мариуполя. Владислав растет без родителей. В феврале прошлого года оказался в оккупации, но не оставлял надежды и усилий. Его путь был долгим и непростым, но в конце концов он здесь, с нами в Киеве", - говорится в сообщении.
Верещук поблагодарила волонтеров и всех, кто способствовал возвращению мальчика на подконтрольные Украине территории.
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