Об этом Верещук написала в telegram .

Она отметила, что мальчик растет без родителей и оказался в оккупации в Мариуполе в феврале прошлого года. В настоящее время он находится в Киеве.

"Еще одного мальчика вывезли из оккупированного Мариуполя. Владислав растет без родителей. В феврале прошлого года оказался в оккупации, но не оставлял надежды и усилий. Его путь был долгим и непростым, но в конце концов он здесь, с нами в Киеве", - говорится в сообщении.

Верещук поблагодарила волонтеров и всех, кто способствовал возвращению мальчика на подконтрольные Украине территории.