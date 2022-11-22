Сегодня, 22 ноября, удалось вернуть родным тела 33 защитников. Об этом сообщили в Минреинтеграции.

"Процесс переговоров о передаче тел идет постоянно. Совместными усилиями стремимся как можно быстрее вернуть семьям тела защитников, чтобы те могли достойно почтить их память!" – подчеркнул Олег Котенко.

Всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 696 тел.

Напомним, 8 ноября Украина вернула тела еще 38 павших защитников

25 октября состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных, Украина вернула тела 25 павших защитников