Украина вернула домой тела еще 33 погибших героев
Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины
Сегодня, 22 ноября, удалось вернуть родным тела 33 защитников. Об этом сообщили в Минреинтеграции.
"Процесс переговоров о передаче тел идет постоянно. Совместными усилиями стремимся как можно быстрее вернуть семьям тела защитников, чтобы те могли достойно почтить их память!" – подчеркнул Олег Котенко.
Всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 696 тел.
- Напомним, 8 ноября Украина вернула тела еще 38 павших защитников
- 25 октября состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных, Украина вернула тела 25 павших защитников
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.75
Покупка 39.75Продажа 40.45
-
EUR
Покупка 39.93Продажа 40.96
- Актуальное
- Важное