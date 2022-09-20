Украина вернула домой тела 25 павших защитников
Состоялась очередная операция по передаче тел погибших воинов, Украина вернула домой еще 25 павших защитников
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Как отметили в министерстве, операция проходила при участии уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и других силовых структур Украины. Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
- В ходе предварительного обмена с РФ телами погибших, о котором сообщали 6 сентября, в Украину также вернули тела 25 погибших воинов.
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