Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как отметили в министерстве, операция проходила при участии уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и других силовых структур Украины. Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

В ходе предварительного обмена с РФ телами погибших, о котором сообщали 6 сентября, в Украину также вернули тела 25 погибших воинов.

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