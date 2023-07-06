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Украина вернула домой двух депортированных Россией детей

6 июля, 2023 четверг
16:13
Украина

Украина вернула домой двух депортированных Россией детей. Их маму, боевого медика, освободили в рамках большого обмена в октябре 2022 года

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Незаконно вывезенные в Россию дети – 6-летний Ренат и 10-летняя Варвара 6 июля вернулись домой.

"Их мать, боевого медика, освободили во время большого обмена в октябре 2022 года. Они с мужем давно ждали возвращения своих детей, которых Россия незаконно депортировала, пытаясь скрыть похищение", - написал Ермак.

"Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в координации с уполномоченным ВР по правам человека Дмитрием Лубинцом и нашей командой работает над возвращением наших детей", - добавил он и подчеркнул, что РФ будет непременно привлечена к ответственности за преступления против детей.

Депортация украинских детей в Россию

В Украине затрудняются назвать точное количество принудительно вывезенных детей.

Так, 18 января в эфире Еспресо омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил , что "РФ вывезла десятки тысяч" детей из Украины и не дает информации о них.

В марте юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская в эфире Еспресо сообщила, что Российская Федерация с начала агрессии против Украины депортировала более 1,5 млн украинских детей.

В то же время юрист Мирослава Харченко называла цифру в 730 тыс. депортированных детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Риме заявил, что точно известно о более 19,3 тыс. детей, которых депортировали россияне.

3 июля в госдуме заявили, что с 2014 года в Россию было депортировано 700 тыс. украинских детей.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

Новости
Общество
Война с Россией
Андрей Ермак
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