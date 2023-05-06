Украина вернула домой 45 защитников Азовстали
Сегодня, 6 мая, из российского плена удалось освободить 45 защитников Мариуполя. Все они – нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах – 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Чиновник отметил, что вернуть из российского плена удалось 42 защитника и трех защитниц Мариуполя.
"Все они - нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах. 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров. Среди них есть воины, женившиеся во время обороны Мариуполя, на Азовстали, - написал Ермак.
Также есть воин, который до широкомасштабного вторжения находился в плену россиян в течение 2,5 года, куда попал во время Широкинской операции. Впоследствии он был освобожден из плена и сразу вернулся в подразделение. Повторно попал в плен на Азовстали и сегодня возвращается домой.
"Украинцы - наша самая большая ценность. Продолжаем выполнение задачи Президента Владимира Зеленского "освободить всех наших людей" вместе с Координационным штабом по обращению с военнопленными", - отметил Ермак.
- Владелец российской частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин заявил, что отныне его бойцы не будут брать в плен защитников Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.27
Покупка 37.27Продажа 37.87
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное