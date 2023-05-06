Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Чиновник отметил, что вернуть из российского плена удалось 42 защитника и трех защитниц Мариуполя.

"Все они - нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах. 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров. Среди них есть воины, женившиеся во время обороны Мариуполя, на Азовстали, - написал Ермак.

Также есть воин, который до широкомасштабного вторжения находился в плену россиян в течение 2,5 года, куда попал во время Широкинской операции. Впоследствии он был освобожден из плена и сразу вернулся в подразделение. Повторно попал в плен на Азовстали и сегодня возвращается домой.

"Украинцы - наша самая большая ценность. Продолжаем выполнение задачи Президента Владимира Зеленского "освободить всех наших людей" вместе с Координационным штабом по обращению с военнопленными", - отметил Ермак.