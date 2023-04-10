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Обновлено

Украина вернула домой из РФ еще 100 пленных. Всего из плена уже вернули 2 105 человек

10 апреля, 2023 понедельник
17:59
война с Россией

10 апреля состоялся очередной крупный обмен пленными. Домой вернулись 100 украинцев. Это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. Всего на сегодняшний день Украина вернула из плена 2 105 человек

О подробностях обмена в эфире единого телемарафона рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам Лубинца, всего из российского плена домой уже вернули 105 человек. Физическое состояние украинцев, находившихся в плену и вернувшихся домой сегодня, 10 апреля, очень тяжелое, многие потеряли вес. Также среди них есть те, кто находится в тяжелом психологическом состоянии. Это свидетельствует о том, что РФ продолжает держать наших военнопленных в неприспособленных условиях, часто не обеспечивая даже нормального питания.

В рамках последнего обмена Украина передала России 106 человек. Однако Дмитрий Лубинец отметил, что Украина всегда возвращает из плена домой больше людей, чем отдает.

"Это общий такой обмен. Не смотрите на цифры. Потому что когда мы сопоставляем, то у нас всегда количество возвращенных домой больше. То, что мы вернули в Россию 106 человек, означает, что в ближайшем будущем, надеюсь, мы получим больше наших людей…  Надеюсь, что обмены будут системными, еженедельно. Цифры отличаются, иногда мы возвращаем больше, чем отдаем, и наоборот, как это произошло сегодня, но я хотел бы заверить, что всегда количество наших героев и героинь больше, чем тех, кого мы возвращаем", – сказал он.

По поводу того, сколько еще украинцев находится в плену, Лубинец отметил, что такие данные есть, но публично их не распространяют – ни цифры российских военнопленных в Украине, ни количество украинцев, которые находятся в плену в РФ. По его словам, это делают осознанно, чтобы эффективнее возвращать украинцев домой.

Лубинец добавлю, что работа по возвращению из плена украинцев продолжается, она сложная, кропотливая и непубличная.

"Мы не будем останавливаться, наша работа закончится тогда, когда мы вернем всех, кого РФ незаконно держит на своей территории", – добавил он.

Об очередном обмене пленных сегодня, 10 апреля, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Среди вернувшихся домой из плена есть защитники Мариуполя, Азовстали, Гостомеля. Некоторые люди получили серьезные ранения, имеют заболевания.

"Это был непростой обмен, и я благодарен всей команде, Координационному штабу по обращению с военнопленными за то, что каждый делает то, что часто многим может казаться невозможным. Делает свою работу, очень важную сегодня. Особенно рад сообщить замечательную новость об обмене родственникам. освобожденных из плена людей. Они долго ждали своих мужей, жен, родителей дома", – написал Ермак.

Как уточнили в Координационном штабе по обращению с военнопленными, в итоге очередного обмена домой возвращаются 80 защитников и 20 защитниц. Среди них девять – офицеры, остальные – представители рядового и сержантского состава. Самому молодому из освобожденных защитников – 19 лет.

"На этот раз удалось освободить 24 нацгвардейцев, 22 пограничника, 22 представителя Военно-морских сил, 21 военнослужащего Вооруженных Сил Украины и 11 терроборонцев", - говорится в сообщении.

Освобожденные из плена участвовали в боях на херсонском, харьковском, донецком, киевском, запорожском и сумском направлениях. Среди наших героев – защитники Мариуполя, Бахмута и Гостомеля, а также защитники Чонгара, острова Змеиный, ЗАЭС и ЧАЭС.

Почти половина из освобожденных пленных имеют тяжелые ранения, болезни или подверглись пыткам.

  • 10 апреля вернулись домой 24 ребенка из Херсонской области. Маленьких украинцев рашисты допрашивали 13 часов и заставляли сниматься в пропагандистских роликах.
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