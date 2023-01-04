Об этом сообщили на сайте датского общественного вещателя DR .

"Матильда Кимер, являющаяся корреспондентом DR в России и Украине, теперь снова сможет работать журналистом в Украине", – говорится в сообщении.

Также об этом сообщила в твиттере Европейская федерация журналистов (EFJ).

"Датской журналистке Матильде Кимер вернули аккредитацию: она снова может работать в Украине. Международное давление сработало!" – говорится в сообщении EFJ.

Телерадиокомпания DR уточняет, что журналистке вернули прессакредитацию, которую прошлым летом отменили по приказу СБУ.

Сообщение из Украины телерадиокомпания получила по электронной почте. В DR говорят, что оно не содержит объяснений, почему Матильде Кимер снова разрешено работать в Украине. Но так же, по их словам, не было получено объяснений, когда аккредитация была аннулирована.

В DR добавили, что журналистка с августа настойчиво работала над тем, чтобы упразднить решение СБУ о лишении ее аккредитации. Матильда Кимер связалась с украинскими властями, вела диалог с посольством Украины в Дании и с министерством иностранных дел Дании.

В августе 2022 Матильду Кимер сообщили, что ее аккредитацию на работу в Украине отменили, сделали это по запросу СБУ.

Только 8 декабря 2022 года Кимер встретилась с сотрудниками СБУ в офисе в Киеве. По словам журналистки, встречу организовали при содействии МИД Дании. Как отметила Матильда Кимер, ей сказали, что некоторые ее посты в соцсетях выглядят так, будто она симпатизирует России.

В СБУ публично не комментировали эту встречу, но сотрудник спецслужбы в комментарии сайта "Бабель" отметил, что Кимер уехала без разрешения в зону, где размещалось зарубежное оружие, чем поставила под угрозу наших воинов.

О том, что аккредитацию датской журналистки отменили из-за попытки снять в Николаеве репортаж о секретном оружии, писало также издание "Детектор Медиа"

Справочно. 22 августа в Украине отменили аккредитацию корреспондентки датской общественной телерадиокомпании DR Матильды Кимер.

По словам журналистки, СБУ предлагала ей сотрудничество в обмен на возможность возвращения аккредитации. Кроме того, Кимер обвинили в незаконном пребывании на временно оккупированных территориях Донбасса, Луганской области и Крыма. Сама журналистка отвергает эти обвинения.

В августе 2022 года ФСБ России запретило журналистке въезд на территорию страны на 10 лет из-за угрозы безопасности.

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