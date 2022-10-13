Украина вернула 96 детей из незаконной депортации в РФ

96 маленьких украинцев снова на Родине. Об этом сообщили в Минреинтеграции .

Усилиями правительства, волонтеров, всех неравнодушных семьи соединяются.

"Мы боремся за каждого маленького украинца! Ведь дети - это и есть наше государство, наше будущее. И мы обязательно позаботимся о том, чтобы каждый из них был в безопасности и комфорте", - подчеркнула вице-премьер Украины Ирина Верещук.