Украина вернула 96 детей из незаконной депортации в РФ
Украинские власти работают над возвращением детей, которых россияне депортировали с временно оккупированных территорий в Россию
96 маленьких украинцев снова на Родине. Об этом сообщили в Минреинтеграции .
Усилиями правительства, волонтеров, всех неравнодушных семьи соединяются.
"Мы боремся за каждого маленького украинца! Ведь дети - это и есть наше государство, наше будущее. И мы обязательно позаботимся о том, чтобы каждый из них был в безопасности и комфорте", - подчеркнула вице-премьер Украины Ирина Верещук.
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