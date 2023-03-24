Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Семь детей из Херсона, которые почти пол года были в разлуке с родными, наконец-то прибыли на свою землю, освобожденную от врага. Еще в октябре прошлого года захватчики принудительно отправили маленьких украинцев в Евпаторию, якобы на "оздоровление" в детский лагерь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что детей удалось вернуть благодаря усилиям волонтеров благотворительного фонда Save Ukraine.

В ОВА пообещали, что все дети, которых принудительно депортировала Россию, вернутся домой.