Украина вернула 7 детей, которых оккупанты принудительно вывезли в октябре 2022 года
В Украину вернулись семь детей из Херсонской области, которых российские оккупанты принудительно вывезли в октябре 2022 года. Это стало возможным благодаря волонтерам
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
"Семь детей из Херсона, которые почти пол года были в разлуке с родными, наконец-то прибыли на свою землю, освобожденную от врага. Еще в октябре прошлого года захватчики принудительно отправили маленьких украинцев в Евпаторию, якобы на "оздоровление" в детский лагерь", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что детей удалось вернуть благодаря усилиям волонтеров благотворительного фонда Save Ukraine.
В ОВА пообещали, что все дети, которых принудительно депортировала Россию, вернутся домой.
- 17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Он подозревается в насильственной депортации украинских детей.
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