Украина вернула 46 тел погибших военных, в том числе защитников Мариуполя

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции .

"Украина вернула тела 46 героических защитников для достойного их захоронения. Из них 21 – защитники Азовстали", - говорится в сообщении.

Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, разведке, СБУ, Генштабу ВСУ и других силовых структур Украины.

8 июня Украине вернули тела 50 павших военных, из них 37 – защитники Азовстали.

14 июня Украина вернула тела еще 64 защитника Азовстали .