Украина вернула 46 тел погибших военных, в том числе защитников Мариуполя
28 июня Украина и Россия провели обмен телами погибших в Запорожской области
Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции .
"Украина вернула тела 46 героических защитников для достойного их захоронения. Из них 21 – защитники Азовстали", - говорится в сообщении.
Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, разведке, СБУ, Генштабу ВСУ и других силовых структур Украины.
- 8 июня Украине вернули тела 50 павших военных, из них 37 – защитники Азовстали.
- 14 июня Украина вернула тела еще 64 защитника Азовстали .
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