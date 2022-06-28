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Главная война с Россией Украина вернула 46 тел погибших военных, в том числе защитников Мариуполя

Украина вернула 46 тел погибших военных, в том числе защитников Мариуполя

28 июня, 2022 вторник
12:43
война с Россией

28 июня Украина и Россия провели обмен телами погибших в Запорожской области

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции .

"Украина вернула тела 46 героических защитников для достойного их захоронения. Из них 21 – защитники Азовстали", - говорится в сообщении.

Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, разведке, СБУ, Генштабу ВСУ и других силовых структур Украины.

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Мариуполь
обмен пленными
Азовсталь
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