Об этом сообщила прессслужба Главного управления разведки Минобороны в Telegram .

"На сегодняшний день уже удалось вернуть 210 наших военных. Большинство из них – героические защитники Азовстали. Все погибшие должны вернуться на подконтрольную Украине территорию. И каждого из них проводят в последний путь с надлежащими героям почестями", - говорится в сообщении.

Там добавили, что штаб работает над тем, чтобы вернуть каждого павшего.

"Продолжается работа над возвращением домой всех пленных украинских защитников", - отметили в ГУР.

2 июня на линии фронта в Запорожской области Украина и Россия обменялись телами погибших военных по формуле "160 на 160".

6 июня экскомандир "Азова" Максим Жорин сообщил, что в рамках этого обмена российские военные передали Украине первые тела погибших защитников Мариуполя.