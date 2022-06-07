Украина вернула 210 тел погибших военных, большинство - защитники Мариуполя, - разведка
Координационный штаб по обращению с военнопленными возвращает тела погибших защитников Мариуполя
Об этом сообщила прессслужба Главного управления разведки Минобороны в Telegram .
"На сегодняшний день уже удалось вернуть 210 наших военных. Большинство из них – героические защитники Азовстали. Все погибшие должны вернуться на подконтрольную Украине территорию. И каждого из них проводят в последний путь с надлежащими героям почестями", - говорится в сообщении.
Там добавили, что штаб работает над тем, чтобы вернуть каждого павшего.
"Продолжается работа над возвращением домой всех пленных украинских защитников", - отметили в ГУР.
- 2 июня на линии фронта в Запорожской области Украина и Россия обменялись телами погибших военных по формуле "160 на 160".
- 6 июня экскомандир "Азова" Максим Жорин сообщил, что в рамках этого обмена российские военные передали Украине первые тела погибших защитников Мариуполя.
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