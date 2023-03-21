Украина вернула 15 депортированных РФ детей, - омбудсмен Лубинец

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в telegram .

По словам чиновника, на подконтрольную Украине территорию вернуть удалось детей из городов Харьковской и Херсонской областей, оккупированных еще в начале войны.

"Несмотря на все вызовы, мы продолжаем работать, чтобы украинцы имели возможность увидеть родных и быть на своей земле. Так, по состоянию на сегодняшний день, по данным Национального информационного бюро, на территорию Украины вернулись 308 детей", - подчеркнул омбудсмен.

По данным ОГПУ , по состоянию на 21 марта общее количество депортированных Россией детей может превышать 16 тысяч.