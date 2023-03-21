Украина вернула 15 депортированных РФ детей, - омбудсмен Лубинец
В Украину удалось вернуть 15 депортированных россиянами детей, на сегодня на территорию Украины вернулись 308 детей
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в telegram .
По словам чиновника, на подконтрольную Украине территорию вернуть удалось детей из городов Харьковской и Херсонской областей, оккупированных еще в начале войны.
"Несмотря на все вызовы, мы продолжаем работать, чтобы украинцы имели возможность увидеть родных и быть на своей земле. Так, по состоянию на сегодняшний день, по данным Национального информационного бюро, на территорию Украины вернулись 308 детей", - подчеркнул омбудсмен.
По данным ОГПУ , по состоянию на 21 марта общее количество депортированных Россией детей может превышать 16 тысяч.
- В пятницу, 17 марта, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой. Они подозреваются в незаконной депортации украинских детей.
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