Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Украина вернула 11 детей с временно оккупированной Херсонщины

Украина вернула 11 детей с временно оккупированной Херсонщины

14 сентября, 2023 четверг
12:34
Война с Россией

По состоянию на 14 сентября с начала этого года 112 детей вернули с временно захваченной россиянами территории Херсонщины

Об этом информирует Херсонская ОВА .

"Их удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированного левобережья Херсонской области", - говорится в заявлении.

Из 11 детей только двое лишены родительской опеки. У остальных девятерых есть родители. Самая маленькая из них – девочка трех лет.

Сообщается, что возвращению предшествовала напряженная работа организации Save Ukraine, Офиса Уполномоченного по правам человека, Минреинтеграции, БО "Украинская сеть за права ребенка", органов опеки и попечительства, служб по делам детей.

В 2023 году на подконтрольную территорию Украины вернули 112 детей Херсонщины.

Депортация украинских детей: что известно

В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Белоруссию якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что точно известно о более чем 19,3 тыс. детей, которых депортировали россияне.

29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины. Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возвращение украинских детей на родину.

Также Лубинец отметил , что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях – неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях. Также он сказал , что россияне используют детский труд и милитаризуют украинских детей на временно оккупированных территориях.

8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции, осуждающей похищение украинских детей Россией и называющей действия оккупантов геноцидом.Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

В госдуме РФ заявили , что с 2014 года в Россию депортировали 700 тыс. украинских детей.

8 сентября Украина вернула родителям 9 детей, находившихся во временной оккупации. Один из них пережил российский плен и допрос по надуманным обвинениям.

11 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил , что Украина разработала механизм возвращения украинских детей, предусматривающий несколько этапов.

12 сентября исполнительный директор организации Save Ukraine, экс-уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба сообщил о возвращении 13 детей с ТОТ.

13 сентября в Украину из России и временно оккупированных территорий вернулись еще 3 детей 14-15 лет. Теперь их ждет реабилитация и работа с психологом.

Общество
Украина
російська армія
Херсонщина
оккупированные территории
окупанти
Читайте также:
хмари
13 сентября, 2023 среда
В Украине идет похолодание и грозовые дожди: прогноз погоды на 14 сентября от Натальи Диденко
Італія - Україна
13 сентября, 2023 среда
Отбор на Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после поражения Италии
Крим. Євпаторія
14 сентября, 2023 четверг
Силы обороны провели спецоперацию у Евпатории и поразили российскую ПВО
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.61
    Покупка 37.61
    Продажа 38.35
  • EUR
    Покупка 40.47
    Продажа 41.49
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
14 сентября
14:06
OPINION
Фактические показатели инфляции значительно ниже прошлогодних прогнозов
12:58
Болгария будет импортировать украинское зерно независимо от решения Еврокомиссии
12:58
Празднование Рош ха-Шана: в Умань для безопасности паломников прибыла израильская полиция
12:52
Правоохранители идентифицировали россиян, убивших охранника супермаркета в Буче
12:32
Из-за обстрелов РФ без света остается часть жителей 5 областей
12:27
Украинские полярники показали возвращение пингвинов на станцию "Академик Вернадский"
12:22
Курт Волкер
Курт Волкер о выборах во время войны: "Сначала нужно, чтобы Украина победила РФ"
12:20
Нефть Brent подорожала до $92,3 за баррель
12:07
Зеленский и Залужный поздравили украинцев с Днем танковых войск: президент объяснил новую дату празднования
12:07
OPINION
О специфической дипломатии Подоляка
12:04
Google добавил в поисковик Emoji Kitchen для комбинирования смайлов
12:01
Обновлено
Силы обороны провели спецоперацию у Евпатории и поразили российскую ПВО
11:29
Южная Корея считает, что Ким Чен Ын и Путин заключают "определенное военное соглашение"
11:28
доллар юань
Китай просит крупные банки замедлить и скорректировать покупки долларов, - Reuters
11:27
Эксклюзив
Экс-глава Конституционного суда Литвы не верит в свободные и демократические выборы во время военного положения
11:17
Новости компаний
На что обратить внимание при аренде квартиры в преддверии отопительного сезона
11:00
Обзор
Как РФ замедляет контрнаступление ВСУ, Пентагон создает новую команду по мониторингу помощи США Украине. Акценты мировых СМИ 14 сентября
10:48
РФ за сутки обстреляла 9 областей Украины: 12 человек ранены, погибла женщина
10:36
Лукашенко полетел к Путину обсуждать "региональную проблематику"
10:30
Маск без ведома Украины отключил Starlink не только в Крыму, но и на Донбассе, – биограф
10:18
Работала на депутата госдумы РФ: СБУ задержала корректировавшую вражеские атаки жительницу Херсона
10:10
В Беларуси демонтируют лагерь ЧВК Вагнера: спутниковые снимки
10:03
Эксклюзив
"Ситуация очень динамичная": в DeepState прокомментировали изменения на линии фронта
10:03
OPINION
Без выборов, и, желательно, через Дию, власть должна идти в тюрьму
09:53
Выявляет фейки: украинские разработчики создали платформу Mantis Analytics на базе ИИ
09:48
Обновлено
Армия РФ ночью обстреляла артиллерией Херсонщину: погиб ребенок, 4 раненых
09:32
Инфографика
Курс валют на 14 сентября: гривня продолжает падать по отношению к доллару и евро
09:32
Россияне держат в Черном море 8 кораблей, ракетоносители "калибров" отсутствуют
09:22
Обновлено
Число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 2946 человек
09:09
Британская разведка рассказала, как Украине удалось вырваться из российской энергетической ловушки
09:00
PR
Самая кассовая лента 2023 года "Барби" онлайн на SWEET.TV
09:00
Воздвижение Креста Господня: как возник праздник и чего нельзя делать
08:56
Умер первый президент Молдовы Мирча Снегур
08:48
"Это мощный удар по РФ": Гуменюк о возвращении "вышек Бойко"
08:32
WBC приняла решение про бой Усика против Фьюри за титул абсолютного чемпиона
08:31
"Города Героев. Харьковщина": Укрпочта выпустила марки, посвященные самой мощной контрнаступательной операции ВСУ
08:18
Обновлено
Подлодка, корабль и 620 военных: потери России за сутки войны в Украине
08:10
Ночная атака РФ: украинская ПВО уничтожила 17 из 22 беспилотников
08:08
OPINION
Вето на закрытие е-декларирования, или Как все снова "на шару" поели определенную субстанцию
07:24
ПСЖ продал победителя Евро-2020 в клуб из Катара
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV