Украина вернула 11 детей с временно оккупированной Херсонщины

Об этом информирует Херсонская ОВА .

"Их удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированного левобережья Херсонской области", - говорится в заявлении.

Из 11 детей только двое лишены родительской опеки. У остальных девятерых есть родители. Самая маленькая из них – девочка трех лет.

Сообщается, что возвращению предшествовала напряженная работа организации Save Ukraine, Офиса Уполномоченного по правам человека, Минреинтеграции, БО "Украинская сеть за права ребенка", органов опеки и попечительства, служб по делам детей.

В 2023 году на подконтрольную территорию Украины вернули 112 детей Херсонщины.

Депортация украинских детей: что известно

В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Белоруссию якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что точно известно о более чем 19,3 тыс. детей, которых депортировали россияне.

29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины. Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возвращение украинских детей на родину.

Также Лубинец отметил , что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях – неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях. Также он сказал , что россияне используют детский труд и милитаризуют украинских детей на временно оккупированных территориях.

8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции, осуждающей похищение украинских детей Россией и называющей действия оккупантов геноцидом.Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

В госдуме РФ заявили , что с 2014 года в Россию депортировали 700 тыс. украинских детей.

8 сентября Украина вернула родителям 9 детей, находившихся во временной оккупации. Один из них пережил российский плен и допрос по надуманным обвинениям.

11 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил , что Украина разработала механизм возвращения украинских детей, предусматривающий несколько этапов.

12 сентября исполнительный директор организации Save Ukraine, экс-уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба сообщил о возвращении 13 детей с ТОТ.

13 сентября в Украину из России и временно оккупированных территорий вернулись еще 3 детей 14-15 лет. Теперь их ждет реабилитация и работа с психологом.