Украина вернула 11 детей из РФ и временно оккупированных территорий

Об этом сообщил исполнительный директор БО Save Ukraine Николай Кулеба.

"Еще 11 украинских детей удалось забрать из России и временно оккупированных территорий. Поэтому радостно делимся с вами этой приятной новостью", - говорится в сообщении.

По его словам, сейчас это уже 161 ребенок, который удалось вернуть команде Save Ukraine.

"Спасибо каждому, кто поддерживает нас в этом сложном, но таком сверхважном деле", - добавил Николай Кулеба.