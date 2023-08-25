Украина вернула 11 детей из РФ и временно оккупированных территорий
В пятницу, 25 августа, Украине удалось вернуть 11 несовершеннолетних детей, находившихся в России или на временно оккупированных территориях
Об этом сообщил исполнительный директор БО Save Ukraine Николай Кулеба.
"Еще 11 украинских детей удалось забрать из России и временно оккупированных территорий. Поэтому радостно делимся с вами этой приятной новостью", - говорится в сообщении.
По его словам, сейчас это уже 161 ребенок, который удалось вернуть команде Save Ukraine.
"Спасибо каждому, кто поддерживает нас в этом сложном, но таком сверхважном деле", - добавил Николай Кулеба.
- 10 августа сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть не менее 380 детей, незаконно вывезенных в Россию.
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