Украина вернет требование ПЦР-тестирования для не вакцинированных граждан, - Ляшко

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина .

"Самоизоляция или обсервация не вакцинированных против COVID-19 снизит шанс новой вспышки. Для граждан Украины, которые выехали до момента вступления постановления в силу, возвращение домой будет беспрепятственным. С вступлением в силу постановления украинцы продолжат беспрепятственно пересекать границу при наличии хотя бы одной прививки", - сказал он.

По словам Ляшко, не вакцинированные иностранцы должны иметь отрицательный результат теста.



"В случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца, хотя бы одной дозы прививки у гражданина Украины будет предложено установить приложение " Дома ". Эта программа начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа, если за это время человек не получит отрицательного результата теста. В случае положительного результата человека отправляют на самоизоляцию или на лечение ", - пояснил министр.