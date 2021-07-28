Украина вернет требование ПЦР-тестирования для не вакцинированных граждан, - Ляшко
Украина вернет требование предоставлять негативный ПЦР-тест для не вакцинированных украинцев и иностранцев, въезжающих в страну
Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина .
"Самоизоляция или обсервация не вакцинированных против COVID-19 снизит шанс новой вспышки. Для граждан Украины, которые выехали до момента вступления постановления в силу, возвращение домой будет беспрепятственным. С вступлением в силу постановления украинцы продолжат беспрепятственно пересекать границу при наличии хотя бы одной прививки", - сказал он.
По словам Ляшко, не вакцинированные иностранцы должны иметь отрицательный результат теста.
"В случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца, хотя бы одной дозы прививки у гражданина Украины будет предложено установить приложение " Дома ". Эта программа начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа, если за это время человек не получит отрицательного результата теста. В случае положительного результата человека отправляют на самоизоляцию или на лечение ", - пояснил министр.
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