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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Украина вернет свои территории исключительно силой. Другого пути нет, – Кирилл Буданов

Украина вернет свои территории исключительно силой. Другого пути нет, – Кирилл Буданов

20 мая, 2022 пятница
20:15
война с Россией

Руководитель военной разведки Кирилл Буданов считает, что, несмотря на то что Россия может продолжать боевые действия до конца года, она стратегически уже проиграла

Об этом генерал Буданов заявил в интервью The Wall Street Journal .

Глава украинской военной разведки убеждает, что Украина продолжит боевые действия до вытеснения российских оккупантов со всей своей территории, включая Крым. Он предполагает, что захватчики могут достичь определенного успеха на театре военных действий.

"Но это совершенно неважно, потому что Россия в итоге проиграет, а Украина вернет себе все свои временно утраченные территории. Она сделает это силой, исключительно силой, потому что другого пути нет", - подчеркнул Буданов.

"Поскольку мирные переговоры между Москвой и Киевом остановились, украинские силы отброасывают российские войска назад в северо-восточном районе Харькова, отвоевав ряд сел в последние дни. В ближайшие месяцы, по словам генерала Буданова, военные сосредоточат свое внимание на изгнании России из районов, которые она оккупировала на Юге страны и в Восточном Донбассе.

Генерал также отверг ныне обсуждаемые сценарии, в частности в дипломатических кругах, о "замораживании" конфликта. "Кто может заставить Украину заморозить конфликт? Это война всех украинцев. И если кто-то в мире думает, что может диктовать Украине условия, при которых она может или не может защищаться, то они серьезно ошибаются", - подытожил глава ГУР.

  • Также руководитель разведывательной службы заявил , что не признает "никаких границ, кроме границ 1991 года".

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