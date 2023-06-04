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Украина вернет стратегически важную территорию, - Белый дом о контрнаступлении

4 июня, 2023 воскресенье
21:39
Война с Россией Джейк Салливан

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что контрнаступление ВСУ позволит Украине вернуть под свой контроль "стратегически важную часть своей территории"

Об этом пишет CNN.

"Сколько именно, в каких местах, это будет зависеть от развития событий на местах, когда украинцы начнут это контрнаступление", - сказал Салливан.

Также он уверен, что украинские военные добьются успеха в этом контрнаступлении.

Кроме того, он добавил, что развитие событий на поле боя будет иметь большое влияние на любые предстоящие переговоры.

"Но я скажу вот что: президент Зеленский сам сказал, что эта война в конце концов завершится дипломатическим путем", – заявил советник.

  • Напомним, что 3 июня Владимир Зеленский заявил , что Украина готова начать контрнаступление, но добавил, что это может занять некоторое время и будет иметь большую цену.
Украина
Россия
США
наступление ВСУ
Мир про Украину
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