Украина вернет стратегически важную территорию, - Белый дом о контрнаступлении
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что контрнаступление ВСУ позволит Украине вернуть под свой контроль "стратегически важную часть своей территории"
Об этом пишет CNN.
"Сколько именно, в каких местах, это будет зависеть от развития событий на местах, когда украинцы начнут это контрнаступление", - сказал Салливан.
Также он уверен, что украинские военные добьются успеха в этом контрнаступлении.
Кроме того, он добавил, что развитие событий на поле боя будет иметь большое влияние на любые предстоящие переговоры.
"Но я скажу вот что: президент Зеленский сам сказал, что эта война в конце концов завершится дипломатическим путем", – заявил советник.
- Напомним, что 3 июня Владимир Зеленский заявил , что Украина готова начать контрнаступление, но добавил, что это может занять некоторое время и будет иметь большую цену.
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