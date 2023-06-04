Об этом пишет CNN.

"Сколько именно, в каких местах, это будет зависеть от развития событий на местах, когда украинцы начнут это контрнаступление", - сказал Салливан.

Также он уверен, что украинские военные добьются успеха в этом контрнаступлении.

Кроме того, он добавил, что развитие событий на поле боя будет иметь большое влияние на любые предстоящие переговоры.

"Но я скажу вот что: президент Зеленский сам сказал, что эта война в конце концов завершится дипломатическим путем", – заявил советник.