Украина вернет пленных военных с острова Змеиный, обменяв их на российских моряков, - Верещук
Украина вернет захваченных россиянами в плен военных с острова Змеиный, обменяв их на российских моряков
Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала в интервью Общественному.
"Здесь есть моряки, мы кстати спасли 11 моряков и готовы их отдать, для чего они нам нужны, пусть только отдадут наших людей", - информирует Верещук.
По предварительной информации, РФ изъявила желание забрать своих моряков. Ранее они были спасены ВСУ и находятся под стражей.
"Но дело в том, что там не только моряки, а, как оказалось, 92 человека, если не ошибаюсь, которых они (россияне - ред.) захватили в плен", - отметила Верещук.
В частности, стало известно об обращении к ней Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о возможности дальнейшего паритетного обмена.
"Я говорю - хорошо, но скажите мне, пожалуйста, а кого нам менять на наших городских глав, которых захватили оккупанты в плен? Нам нужно тоже захватывать ваших гражданских? Что нам сделать, если вы говорите о паритетном обмене? Военнопленные, они имеют свой порядок обмена, есть карточки, которые предоставляет РФ, которые мы представляем", — комментирует Ирина Верещук.
- Напомним, что защитники о. Змеиный живы и находятся в российском плену.
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