Украина ведет переговоры с западными компаниями по производству оружия в стране
Киев ведет диалог с западными фирмами из Германии, Италии, Франции и Восточной Европы по изготовлению вооружения на территории Украины. Сделки могут заключить в ближайшие месяцы
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Сергея Боева.
Украина имеет поддержку США и Великобритании и ведет диалог с фирмами из Германии, Италии, Франции и Восточной Европы об изготовлении вооружения.
"Мы ведем с ними очень детальные дискуссии. И мы уверены, что у нас будут подписаны контракты в течение следующих нескольких месяцев. Мы обсуждаем разные уровни сотрудничества. И некоторые компании говорят, что они готовы прийти, инвестировать и производить беспилотники", - заявил замминистра.
Сообщается, что если власть сможет привлечь иностранные оборонные компании, то Украина лучше удовлетворяла бы свои потребности, а также развивала свою отрасль для мировых потребителей. Также это новые рабочие места.
"Будущее сдерживание агрессии потребует мощной оборонной промышленности в Украине, сильных украинских Вооруженных Сил", - добавил Боев.
На Парижском авиасалоне в понедельник Боев сделал предложение производителям беспилотников: от крупных международных оборонных фирм до малых поставщиков, но не раскрыл деталей по названиям компаний.
Переговоры об изготовлении беспилотников могут продолжаться дольше, но замминистра по стратегическим отраслям промышленности уверен, что производство в Украине может стать эффективным способом воспользоваться имеющимся в стране опытом беспилотников.
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