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Украина ведет переговоры с западными компаниями по производству оружия в стране

20 июня, 2023 вторник
09:46
Экономика

Киев ведет диалог с западными фирмами из Германии, Италии, Франции и Восточной Европы по изготовлению вооружения на территории Украины. Сделки могут заключить в ближайшие месяцы

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Сергея Боева.

Украина имеет поддержку США и Великобритании и ведет диалог с фирмами из Германии, Италии, Франции и Восточной Европы об изготовлении вооружения.

"Мы ведем с ними очень детальные дискуссии. И мы уверены, что у нас будут подписаны контракты в течение следующих нескольких месяцев. Мы обсуждаем разные уровни сотрудничества. И некоторые компании говорят, что они готовы прийти, инвестировать и производить беспилотники", - заявил замминистра.

Сообщается, что если власть сможет привлечь иностранные оборонные компании, то Украина лучше удовлетворяла бы свои потребности, а также развивала свою отрасль для мировых потребителей. Также это новые рабочие места.

"Будущее сдерживание агрессии потребует мощной оборонной промышленности в Украине, сильных украинских Вооруженных Сил", - добавил Боев.

На Парижском авиасалоне в понедельник Боев сделал предложение производителям беспилотников: от крупных международных оборонных фирм до малых поставщиков, но не раскрыл деталей по названиям компаний.

Переговоры об изготовлении беспилотников могут продолжаться дольше, но замминистра по стратегическим отраслям промышленности уверен, что производство в Украине может стать эффективным способом воспользоваться имеющимся в стране опытом беспилотников.

  • 13 июня на фоне последних сообщений об уничтоженных танках Leopard 2 в Украине министр обороны Германии Борис Писториус пообещал поставки большего количества танков Leopard 2. Впрочем, он отметил, что страна не может заменить каждый выходящий из строя танк.
  • 14 июня канцлер Германии Олаф Шольц представил на пресс-конференции Стратегию национальной безопасности , которую ранее приняло правительство страны. Одним из пунктов в документе определена цель тратить 2% ВВП страны на оборону в среднем на протяжении нескольких лет. Также в этом пункте указывается на необходимость усиления гражданской обороны и гражданской защиты.
Мир
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оружие
Германия
Война с Россией
США
Великобритания
оружие для Украины
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