Украина ведет переговоры с несколькими странами, которые могут стать государствами-покровителями, - омбудсмен
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что продолжаются переговоры с несколькими странами, которые могли бы стать государствами-покровителями Украины
Об этом украинский омбудсмен сообщил в пятницу, 7 июля, во время Всеукраинского правозащитного форума "Легион права".
Лубинец отметил, что Украина обращалась с такой инициативой к нескольким странам, в частности к Турции. Он призвал турецкого коллегу, чтобы страна официально взяла на себя функции государства-покровителя - нейтральной страны, которая не является стороной конфликта и согласилась бы осуществлять определенные возложенные на нее функции согласно Женевским конвенциям, поскольку Турция де-факто уже им является.
"Когда граждане Украины, имея статус военнопленных, через процедуру репатриации приехали на территорию Турции и там находятся – это уже функция государства-покровителя. Давайте юридически это закрепим и у нас появится дополнительный механизм. Например, тогда граждане Украины будут знать, что за получением, например, консульских услуг они могут обращаться в посольства Турции, и вы будете им помогать через обращение к нашим дипломатам. То есть там большой спектр функций", - сказал Лубинец.
Он добавил, что в роли государства-покровителя рассматривают не только Турцию. К примеру, переговоры проводились также со Швейцарией, но их блокирует Россия.
"Мы эту работу продолжаем. К сожалению, Россия даже эту работу блокирует. Мы были уже на этапе 99% готовности Швейцарии, она была бы страной-покровительницей и той страной, которая могла бы предоставлять консульские услуги. После того, как Швейцария ввела санкции на российское золото, россияне заблокировали эту работу. Не могу публично назвать еще несколько стран, с которыми мы продолжаем вести переговоры по получению юридического статуса государства-покровителя", - заявил Лубинец.
Справка. Всеукраинский правозащитный форум "Легион права" прошел в Киеве 7 июля. Во время него омбудсман Украины Дмитрий Лубинец, правозащитники, представители общественных и международных организаций говорили о наработках в защите прав человека, определили неотложные проблемы и искали общие и эффективные решения. Среди участников – и люди, чьи права были нарушены. Также на мероприятии обсудили детали операционного плана по стратегии развития Офиса омбудсмана.
- 11 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Анкаре обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возвращение из плена РФ украинцев. В частности, обсудили свободу политзаключенных Крыма, возвращение домой украинских тяжелораненых военнослужащих, а также мирных жителей.
- По состоянию на 7 июля за время полномасштабной войны Украине удалось вернуть из российского плена 2576 граждан, среди них 144 - гражданские люди. В то же время, более 25 тысяч человек считаются гражданскими заложниками РФ.
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