Об этом украинский омбудсмен сообщил в пятницу, 7 июля, во время Всеукраинского правозащитного форума "Легион права".

Лубинец отметил, что Украина обращалась с такой инициативой к нескольким странам, в частности к Турции. Он призвал турецкого коллегу, чтобы страна официально взяла на себя функции государства-покровителя - нейтральной страны, которая не является стороной конфликта и согласилась бы осуществлять определенные возложенные на нее функции согласно Женевским конвенциям, поскольку Турция де-факто уже им является.

"Когда граждане Украины, имея статус военнопленных, через процедуру репатриации приехали на территорию Турции и там находятся – это уже функция государства-покровителя. Давайте юридически это закрепим и у нас появится дополнительный механизм. Например, тогда граждане Украины будут знать, что за получением, например, консульских услуг они могут обращаться в посольства Турции, и вы будете им помогать через обращение к нашим дипломатам. То есть там большой спектр функций", - сказал Лубинец.

Он добавил, что в роли государства-покровителя рассматривают не только Турцию. К примеру, переговоры проводились также со Швейцарией, но их блокирует Россия.

"Мы эту работу продолжаем. К сожалению, Россия даже эту работу блокирует. Мы были уже на этапе 99% готовности Швейцарии, она была бы страной-покровительницей и той страной, которая могла бы предоставлять консульские услуги. После того, как Швейцария ввела санкции на российское золото, россияне заблокировали эту работу. Не могу публично назвать еще несколько стран, с которыми мы продолжаем вести переговоры по получению юридического статуса государства-покровителя", - заявил Лубинец.

Справка. Всеукраинский правозащитный форум "Легион права" прошел в Киеве 7 июля. Во время него омбудсман Украины Дмитрий Лубинец, правозащитники, представители общественных и международных организаций говорили о наработках в защите прав человека, определили неотложные проблемы и искали общие и эффективные решения. Среди участников – и люди, чьи права были нарушены. Также на мероприятии обсудили детали операционного плана по стратегии развития Офиса омбудсмана.