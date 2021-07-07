Украина ведет переговоры с МВФ о получении $700 млн транша в этом году, - Любченко
Министерство финансов в США ведет переговоры с Международным валютным фондом о получении $700 млн транша в 2021 году
Об этом первый вице-премьер-министр экономики Сергей Любченко сказал во время всеукраинского форума "Украина 30", передает Еспресо.TV.
"В эти минуты министр финансов находится в США в Международном валютном фонде на переговорах. Речь идет о прошлогодних суммах - $ 700 млн, лето - осень", - сказал Любченко.
По словам Любченко, государство в лице Кабинета министров выполнило все взятые на себя обязательства в плане институциональных изменений.
"Поэтому мы очень надеемся, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег не имеет смысла", - добавил он.
Он также подчеркнул, что не ожидает экономических потрясений в Украине, даже если транш МВФ не поступит в страну до конца года.
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