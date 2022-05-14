Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с Азовстали

Эту информацию Суспильному подтвердила Ирина Верещук.



"Там несколько сотен раненых, их надо спасать в первую очередь, потому что всех сразу россияне не соглашаются. Итак, сначала тяжелораненые и медики, их действительно 60 человек", - сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина продолжает вести переговоры по эвакуации военных с территории Азовстали. Тогда Ирина Верещук отметила, что процесс переговоров остается сложным. Вице-премьер также призвала "не преувеличивать влияние мировых лидеров" и назвала осажденный завод "сердцем страны".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb