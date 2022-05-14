Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с Азовстали
На сегодняшний день не существует пути для эвакуации всех людей с Азовстали сразу, однако Украина ведет переговоры, чтобы вытащить оттуда несколько сотен раненых и медиков
Эту информацию Суспильному подтвердила Ирина Верещук.
"Там несколько сотен раненых, их надо спасать в первую очередь, потому что всех сразу россияне не соглашаются. Итак, сначала тяжелораненые и медики, их действительно 60 человек", - сказала она.
- Напомним, ранее сообщалось, что Украина продолжает вести переговоры по эвакуации военных с территории Азовстали. Тогда Ирина Верещук отметила, что процесс переговоров остается сложным. Вице-премьер также призвала "не преувеличивать влияние мировых лидеров" и назвала осажденный завод "сердцем страны".
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