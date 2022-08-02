Украина ведет переговоры, чтобы больше судов присоединялись к зерновому экспорту, - замминистра инфраструктуры Найем

Об этом в эфире Эспрессо сказал замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.

"Что касается окна возможностей в 120 дней - это соглашение предусматривает возможность продления. Что касается рисков и возникающих проблем - наибольшая проблема сейчас для страховых компаний, которые должны страховать эти суда, которые будут идти от нас и к нам", - отметил он. .

Найем сообщил, что Украина ведет переговоры для того, чтобы больше судов присоединилось к экспорту зерна.

"Мы с партнерами сейчас ведем переговоры по всему миру о том, чтобы разрешали судам заходить в наши территориальные воды и чтобы заходили в наши порты, поэтому многие компании-владельцы судов с большим предостережением смотрят на возможность перевозки грузов", - добавил замминистра.

Он выразил надежду, что это не остановит движение грузов из наших портов.

"Возможность их вывоза – это успех для глобальной продовольственной безопасности и большая основа для нашей экономики, требующая валютных поступлений", – подытожил Найем.

1 августа министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил , что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы. В ближайшие недели при поддержке украинских партнеров планируется выйти на полную мощность перевалки сельскохозяйственной продукции.