Украина в зоне риска вспышки кори: где вакцинироваться и чем опасна инфекция

По сообщению МОН с начала 2023 года в Украине было зафиксировано 43 случая заболевания корью, из которых почти половина – у детей. Последний случай выявили в Киеве, это 13-летний ребенок, у которого не было прививки.

Больше всего было зарегистрировано больных в Тернопольской области - 11 случаев, Хмельницкой области - 6, во Львовской области - 5, в Волынской, Винницкой, и Харьковской областях - по 3 случая, в Киеве - 6, а в Киевской и Ривненской областях - по 2 , в Закарпатской и Черниговской области – по одному случаю.

В то же время медики не отрицают, что возможна новая вспышка этой опасной инфекционной болезни, вследствие низкого охвата прививками. Эпидемии кори носят циклический характер и повторяются примерно один раз в каждые 5 лет. Последняя вспышка этой болезни в Украине была в 2017-2019 годах: "Более 120 тысяч заболели и более 50 человек умерли, и это далеко не вся статистика, отражающая реальность", - сообщил иммунолог, председатель НТГЭИ (Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики ) Федор Лапий на брифинге в медиацентре.

Статистика заболеваемости Центра общественного здоровья МОЗ наглядно демонстрирует, насколько корь имеет высокую скорость распространения. В 2016 году количество больных корью – 78 человек, а в 2017 году – 4 782 человека, то есть заболеваемость выросла более чем в 60 раз. В 2018 году этот показатель возрос уже до 54 481 (20 204 взрослых и 34 277 детей). Впоследствии были опубликованы данные, что за восемь месяцев 2019 года количество заболеваний достигло отметки 56 430 человек, а в 2020 году этот показатель снизился на 99,5%, до 251 случая за аналогичный период.

Тогда в МОЗ заявили, что с начала вспышки в 2017 году продолжались усиленные меры по иммунизации. Чтобы обезопасить население, важно сформировать коллективный иммунитет, для этого уровень вакцинации должен достигать 95-98%. На сегодняшний день этот показатель составляет около 80%, - утверждает Федор Лапий.

"Несмотря на незначительное количество случаев кори, которое зафиксировали в Украине в I полугодии 2023 года, к вакцинации следует подойти ответственно. Ведь вспышка 2017-2019 годов также начиналась с малого количества заболевших", - сообщила заведующая отделом иммунопрофилактики Людмила Самчук.

Фото: Freepik

Что такое корь

Корь является высококонтагиозной инфекционной болезнью, вызванной РНК-геномным вирусом рода Morbillivirus. Основной метод передачи болезни – воздушно-капельный. То есть когда больной человек чихает и кашляет, он выделяет в воздух или на поверхности капельки аэрозоля с вирусом, который остается жизнеспособным еще в течение двух часов и может попасть в организм здорового человека. Также болезнь может передаваться через тесный контакт с инфицированным лицом.

Корь вызывает воспалительное поражение верхних дыхательных путей, сыпь на коже и распространяет производимые вирусом токсины по всему организму в течение 4 недель.

Симптомы заболевания и чем оно опасно

Главные симптомы заболевания начинаются с общего ухудшения самочувствия и имеют следующие основные этапы:

Инкубационный период: время от инфецирования вирусом до начала симптомов - обычно длится от 10 до 14 дней.

Продромальный период: период перед появлением характерных симптомов, когда человек может испытывать общую слабость, лихорадку (температура тела до 38-40 °C), боль в горле, насморк и т.д.

Период пятен Бельского - Филатова - Коплика: небольшие белые или серые пятна или узелки, обычно появляющиеся на слизистой щеки или десен. Однако они не являются обязательным симптомом кори.

Период сыпи: появление характерной сыпи и папул на коже от красного до фиолетового цвета, обычно начинается на лице и распространяется по всему телу в течение трех дней и длится около 5-6 дней. Обычно сыпь возникает примерно через 14 дней (в диапазоне от 7 до 18 дней) после контакта с вирусом.

Фото: Freepik

Болезнь может иметь серьезные последствия, особенно у малышей до 5 лет или у людей со слабым иммунитетом. Среди возможных осложнений: пневмония, отит, энцефалит, кератит и увеит (могут привести к возникновению слепоты), ларингит и т.д. В худшем случае может повлечь смерть. У женщин во время беременности эта болезнь может привести к развитию осложнений, вызывающих преждевременные роды или самопроизвольное прекращение беременности.

Вирус кори в значительной степени влияет на иммунную систему, нарушая ее обычное функционирование. ВОЗ опубликовала данные, свидетельствующие о том, что заражение вирусом может приводить к длительным последствиям для здоровья, поскольку вирус влияет на "иммунную память" и последствия могут ощущаться даже спустя годы. Это состояние "иммунной амнезии" сохраняет у людей уязвимость к другим болезням, таким как грипп, вызывая уязвимость иммунной системы организма. "Тот факт, что любой ребенок умирает от заболевания, которое можно было бы предотвратить с помощью вакцины, как корь, является откровенным оскорблением и коллективной неспособностью защитить самых уязвимых детей в мире", - отметил Тедрос Аданом Гебреисус, генеральный директор ВОЗ.

Как диагностировать заболевание

Чаще можно определить правильный диагноз визуально, опираясь на характерные симптомы кори. Для установления диагноза на начальном этапе заболевания при легком течении или нетипичной форме, а также при наличии другой инфекции рекомендуется проведение лабораторных исследований.

К сожалению, у маленьких детей до года симптомы кори часто принимают за другие инфекционные болезни – краснуху или скарлатину, что не дает своевременно начать правильное лечение.

Корь: как лечиться и где можно привиться

По состоянию на сегодняшний день, не существует специального лечения от данной инфекционной болезни, только симптоматическое. Единственным эффективным методом защиты является прививка, которая поможет предотвратить заражение или смягчить течение болезни. Прививку рекомендуется проводить в раннем возрасте в соответствии с календарем профилактических прививок, чтобы создать стойкий иммунитет к вирусу.

В Украине доступна комбинированная вакцина от кори, паротита и краснухи, или, как ее называют, КПК. Иммунизация состоит из двух доз вакцины: в 12 месяцев и в 6 лет. Если по каким-то причинам ребенок пропустил первую прививку, ее желательно по возможности сделать как можно быстрее. Но если у ребенка нет прививки КПК в возрасте шести лет, врачи рекомендуют провести вакцинацию двумя дозами с промежутком в месяц.

Фото: Freepik

Бесплатно сделать КПК в Украине детям можно в любом прививочном кабинете вакцинами бельгийского производства ("Приорикс"/Priorix, Glaxosmithkline Biologicals SA) или США ("М-М-Р II"/MM-RII, Merck & Co., Inc. ,). Такие "живые вакцины" доказали свою эффективность и безопасность, используются уже более 50 лет в более чем 100 странах мира и одобрены ВОЗ.

С 17 июля 2023 года в Украине началась всеукраинская кампания вакцинации против кори. Главной целью является проведение прививки КПК для детей, пропустивших плановую прививку по календарю из-за карантинных мероприятий во время COVID-19 и полномасштабного вторжения. "Из-за полномасштабной войны по меньшей мере 260 тысяч детей в возрасте от 2 до 17 лет вовремя не прошли вакцинацию, поэтому сейчас в Украине есть серьезный риск возникновения вспышки кори", - сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Взрослым, привитым КПК в детстве, не нужно ревакцинироваться. Но если такая прививка не была сделана в детском возрасте, тогда человек может пройти вакцинацию бесплатно, если он входит в группу риска: военные, медики, педагоги и т.п., или на платной основе.

Для невакцинированного человека, имевшего контакт с больным корью, вероятность заражения составляет 90%, сообщает UNICEF Ukraine. То есть 9 из 10 невакцинированных людей заболевают после контакта с больным.