Украина в ТКГ выразила протест против указа Путина о товарах из ОРДЛО
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе выразила протест против указа президента РФ Владимира Путина о приравнивании товаров из ОРДЛО к российским
Об этом украинская делегация в ТКГ сообщает в Facebook.
"Украинская делегация заявила протест против подписания 15 ноября 2021 г. президентом РФ указа, предусматривающего признание Российской Федерацией так называемых сертификатов по происхождению товаров, выдаваемых на временно оккупированных Российской Федерацией территориях в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.
Делегация считает, что подобные решения Путина противоречат Минским договоренностям и решениям лидеров "нормандского формата". Кроме того, такие действия Кремля расценивают как вмешательство во внутренние дела Украины и медленная интеграция временно оккупированных территорий в российское экономическое пространство.
- Напомним, Владимир Путин подписал указ о признании РФ сертификатов происхождения товаров, произведенных в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей, и приравнял эти товары к российским.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.82
Покупка 26.82Продажа 27.1
-
EUR
Покупка 30.01Продажа 30.46
- Актуальное
- Важное