Украина в ТКГ выразила протест против указа Путина о товарах из ОРДЛО

Об этом украинская делегация в ТКГ сообщает в Facebook.

"Украинская делегация заявила протест против подписания 15 ноября 2021 г. президентом РФ указа, предусматривающего признание Российской Федерацией так называемых сертификатов по происхождению товаров, выдаваемых на временно оккупированных Российской Федерацией территориях в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Делегация считает, что подобные решения Путина противоречат Минским договоренностям и решениям лидеров "нормандского формата". Кроме того, такие действия Кремля расценивают как вмешательство во внутренние дела Украины и медленная интеграция временно оккупированных территорий в российское экономическое пространство.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о признании РФ сертификатов происхождения товаров, произведенных в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей, и приравнял эти товары к российским.