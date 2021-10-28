Украина в ТКГ призвала вернуть трех женщин-пленников из ОРДЛО, Россия отказала

Об этом сообщает в Telegram украинская делегация в ТКХ.

В ходе заседания гуманитарной подгруппы украинской стороной было выдвинуто предложение вернуть правительству Украины в одностороннем порядке трех женщин, содержащихся в связи с конфликтом на неподконтрольной территории.

Однако российские представители эту идею не поддержали.

"Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего увольнения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, открытия КПВВ, строгого соблюдения режима прекращения огня и выполнения решений Парижского саммита", - говорится в сообщении.

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