Украина в ТКГ призвала РФ провести обмен пленными
Украина призвала Россию в Трехсторонней контактной группе ускорить подготовку к обмену пленными и разблокировать работу КПВВ
Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, передает пресс-служба украинской делегациии.
Он отметил, что на последней встрече ТКГ украинская сторона призвала Россию ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц и разблокировать работу КПВВ с российской стороны.
"Украинская делегация еще раз напомнила, что соответствующие гарантии безопасности были предоставлены Украине последовательно 31 августа и дополнительно подтверждены сегодня", - сказал Резников.
Он добавил, что Украина продолжает настаивать на скорейшем освобождении всех удерживаемых лиц и принимает все необходимые для этого меры и строгого придерживается режима прекращения огня.
Вице-премьер обратил внимание на очередную попытку российской стороны привлечь к работе гуманитарной подгруппы ТКГ осужденную за терроризм гражданку Украины Майю Пирогову, что, по его мнению, является попыткой России заблокировать переговорный процесс.
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