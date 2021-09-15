Украина в ТКГ призвала РФ провести обмен пленными

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, передает пресс-служба украинской делегациии.

Он отметил, что на последней встрече ТКГ украинская сторона призвала Россию ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц и разблокировать работу КПВВ с российской стороны.

"Украинская делегация еще раз напомнила, что соответствующие гарантии безопасности были предоставлены Украине последовательно 31 августа и дополнительно подтверждены сегодня", - сказал Резников.

Он добавил, что Украина продолжает настаивать на скорейшем освобождении всех удерживаемых лиц и принимает все необходимые для этого меры и строгого придерживается режима прекращения огня.

Вице-премьер обратил внимание на очередную попытку российской стороны привлечь к работе гуманитарной подгруппы ТКГ осужденную за терроризм гражданку Украины Майю Пирогову, что, по его мнению, является попыткой России заблокировать переговорный процесс.

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