Об этом сообщает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире NBC, передает РБК-Украина.

"Мы считаем, что можем начать предоставлять некоторые материалы, первую партию в течение недели", - подчеркивает он.

О какой помощи идет речь, американские чиновники пока не сообщают.

Утром 29 ноября стало известно, что США планируют предоставить Украине новый пакет помощи по восстановлению энергосистемы. Впоследствии в госдепе объявили, что выделят $53 млн в поддержку энергосистемы Украины, которая была повреждена в результате российских обстрелов.

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