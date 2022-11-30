Украина в течение недели получит первую помощь США для возобновления энергосистемы
Соединенные Штаты Америки должны в ближайшие дни предоставить Украине первую партию помощи для восстановления энергетической инфраструктуры
Об этом сообщает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире NBC, передает РБК-Украина.
"Мы считаем, что можем начать предоставлять некоторые материалы, первую партию в течение недели", - подчеркивает он.
О какой помощи идет речь, американские чиновники пока не сообщают.
- Утром 29 ноября стало известно, что США планируют предоставить Украине новый пакет помощи по восстановлению энергосистемы. Впоследствии в госдепе объявили, что выделят $53 млн в поддержку энергосистемы Украины, которая была повреждена в результате российских обстрелов.
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