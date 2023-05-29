Украина в течение дня будет импортировать электроэнергию из Словакии. Людей просят экономить свет в вечерние часы
В результате обстрела Украины в ночь на 29 мая энергетическая инфраструктура не получила новых повреждений. Но людей просят экономить электроэнергию вечером
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
"В настоящее время в энергосистеме производится достаточно электроэнергии для покрытия потребления, но в вечерние часы просим потреблять электроэнергию бережливо. Ведь в энергосистеме работает значительно меньшее количество энергоблоков из-за активных ремонтных кампаний на тепловых электростанциях, а также на некоторых энергоблоках АЭС", - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что в субботу для покрытия вечернего пика потребления Украина принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии.
Сегодня в ночные часы при низком потреблении производился экспорт электроэнергии в Польшу.
"Импорт продлится из Словакии весь день, однако в вечерний пик потребления его объем незначителен", - отметили в Укрэнерго.
- Ранее Укрэнерго перечислило приборы, которые не следует использовать в вечерние часы.
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