Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"В настоящее время в энергосистеме производится достаточно электроэнергии для покрытия потребления, но в вечерние часы просим потреблять электроэнергию бережливо. Ведь в энергосистеме работает значительно меньшее количество энергоблоков из-за активных ремонтных кампаний на тепловых электростанциях, а также на некоторых энергоблоках АЭС", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что в субботу для покрытия вечернего пика потребления Украина принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии.

Сегодня в ночные часы при низком потреблении производился экспорт электроэнергии в Польшу.

"Импорт продлится из Словакии весь день, однако в вечерний пик потребления его объем незначителен", - отметили в Укрэнерго.