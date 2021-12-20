Украина в Spotify: МИД и музыкальное издание СЛУХ запустили аккаунт Ukraine.ua
Министерство иностранных дел Украины и музыкальное онлайн-медиа СЛУХ запустили официальную страницу Украины на стриминговой платформе Spotify
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Страницу создали для продвижения позитивного имиджа страны среди иностранной аудитории, в частности через современную украинскую музыку на английском и украинском языках", - говорится в сообщении.
Главная идея страницы – предлагать слушателям подборки композиций по определенным эмоциям и настроениям, которые собраны в нескольких плейлистах.
"В первую подборку вошли 6 тематических плейлистов, каждый из которых отображает другое настроение. Например, если слушатель испытывает счастье, вдохновение или легкую грусть, страница предлагает: "У меня есть для тебя песня, если ты чувствуешь это", - объясняют в пресс-службе.
Кроме музыки украинский Spotify популяризирует туристические магниты и украинскую культуру. Например, в плейлисте, посвященном счастью, эта эмоция сравнивается с ощущением, когда украинский борщ получился достаточно красным. А отдельная подборка музыки посвящена Рождеству.
Для визуального оформления странички авторы использовали работы украинских фотографов.
В МИД напоминают, что кроме официального сайта Ukraine.ua и аккаунта в Spotify Украина также имеет официальные страницы в Facebook (Ukraine UA) и Instagram (@ukraine.ua).
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