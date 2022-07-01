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Главная война с Россией Украина в состоянии обороны, но кремль боится контратаки, - дипломат Чалый
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Украина в состоянии обороны, но кремль боится контратаки, - дипломат Чалый

1 июля, 2022 пятница
11:35
война с Россией

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США 2015-2019 гг. Валерий Чалый выразил мнение, что сейчас Украина находится в состоянии обороны и накопления ресурсов, в то же время кремль боится контратаки Вооруженных сил

Дипломат поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сейчас мы находимся в состоянии обороны и накопления ресурсов для контратаки. Но ясно, что кремль это видит. И при первой же возможности россияне захотели бы мира на их условиях - капитуляции Украины. С развитием события оккупанты будут терять все больше захваченных территорий - мы будем их вытеснять". со своей земли. И в какой-то момент россияне сами попросят мира", - отметил Чалый.

Дипломат подчеркнул, что российские захватчики не отказываются от оккупации новых территорий Украины.

"Россияне на Востоке Украины сконцентрировали огромные мощности. Кремль также пытается расшатать президента Беларуси Александра Лукашенко. То есть, как ни крути, россияне не отказываются от удержания оккупированных территорий и захвата новых", - отметил Валерий Чалый.

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