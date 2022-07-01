Дипломат поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сейчас мы находимся в состоянии обороны и накопления ресурсов для контратаки. Но ясно, что кремль это видит. И при первой же возможности россияне захотели бы мира на их условиях - капитуляции Украины. С развитием события оккупанты будут терять все больше захваченных территорий - мы будем их вытеснять". со своей земли. И в какой-то момент россияне сами попросят мира", - отметил Чалый.

Дипломат подчеркнул, что российские захватчики не отказываются от оккупации новых территорий Украины.

"Россияне на Востоке Украины сконцентрировали огромные мощности. Кремль также пытается расшатать президента Беларуси Александра Лукашенко. То есть, как ни крути, россияне не отказываются от удержания оккупированных территорий и захвата новых", - отметил Валерий Чалый.

По информации Генерального штаба ВСУ с 24 февраля по 1 июля РФ потеряла около 35 750 оккупантов, 3736 бронемашин, 1577 танков, 186 вертолетов и 15 судов.

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