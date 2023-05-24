Украина в скором времени получит еще 110 танков Leopard 1А5, – посол в Германии Макеев
Посол Украины в Германии Алексей Макеев анонсировал получение Киевом в ближайшее время крупной партии тяжелых боевых танков Leopard 1A5
Об этом он написал в Twitter.
"110 леопардов 1А5. Уже скоро", – сообщил дипломат, прикрепив к посту селфи на фоне одного из танков, а также видео из ремонтного цеха.
Напомним, что в феврале Нидерланды, Дания и Германия договорились передать Украине около 100 модернизированных танков Leopard 1. Очевидно, что именно о них написал Макеев.
Предусмотрены также обучение танкистов, передача запчастей и боеприпасов.
Фото: twitter.com/Makeiev
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