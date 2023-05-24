Об этом он написал в Twitter.

"110 леопардов 1А5. Уже скоро", – сообщил дипломат, прикрепив к посту селфи на фоне одного из танков, а также видео из ремонтного цеха.

Напомним, что в феврале Нидерланды, Дания и Германия договорились передать Украине около 100 модернизированных танков Leopard 1. Очевидно, что именно о них написал Макеев.

Предусмотрены также обучение танкистов, передача запчастей и боеприпасов.

Фото: twitter.com/Makeiev