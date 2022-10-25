Об этом свидетельствует глобальный рейтинг 64 стран – производителей стали составной Всемирной ассоциацией производителей стали World Steel Association .

Согласно результатам – в сентябре-2022 зафиксировано сокращение выплавки стали к сентябрю-2021 в большинстве стран первой десятки, кроме Китая, Индии и Ирана.

"Первая десятка стран-производителей стали по итогам сентября такова: Китай (86,95 млн тонн, рост на 17,6% к сентябрю-2021), Индия (9,873 млн тонн, рост на 1,8%), Япония (7,140 млн тонн, "минус" 12,3%), США (6,615 млн. тонн, меньше на 7,5%), РФ (5,690 млн. тонн, "минус" 6,8%), Южная Корея (4,605 млн. тонн, "минус" 15, 4%), Германия (2,842 млн тонн, "минус" 15,4%), Иран (2,744 млн тонн, рост на 26,7%), Бразилия (2,743 млн тонн, "минус" 11,7%) и Турция ( 2,685 млн. тонн, меньше на 19,4%)", – говорится в сообщении.

По итогам сентября Украина, как и Чехия, находится на 32-й позиции из 340 тыс. тонн стали – меньше на 80% к сентябрю-2021. В августе текущего года страна произвела 366 тыс. тонн, в июле – 281 тыс. тонн, в июне – 295 тыс. тонн, в мае – 308 тыс. тонн, в апреле – 281 тыс. тонн, в марте – 200 тыс. тонн , в феврале – 1,374 млн тонн, в январе – 1,851 млн тонн стали.

"Украина по итогам девяти месяцев текущего года сохранила 22 место по выплавке 5,526 млн тонн стали ("минус" 66,1%)", - добавляют в ведомстве.

Всего в мире этого сентября выплавка стали выросла на 3,7% по сравнению с прошлым годом – до 151,686 млн тонн. В целом за январь-сентябрь 2022 года 64 страны произвели 1 млрд. 405,185 млн тонн стали, что на 4,3% меньше, чем в том году.

В целом за 2021 год 64 страны произвели 1 млрд. 911,945 млн тонн стали, что на 3,6% больше, чем за 2020 год.

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