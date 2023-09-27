Украина в секретном документе предлагала союзникам атаковать производство "шахедов" в России, Иране и Сирии, - The Guardian

Об этом сообщает The Guardian

В секретном документе, который Киев направил своим западным партнерам, говорится, что иранские дроны-камикадзе, использованные в недавних нападениях на города Украины, содержат европейские компоненты. В этом документе Украина призывает атаковать ракетами большой дальности производственные объекты в России, Иране и Сирии.

Правительство Украины представило 47-страничный документ правительствам G7 в августе, в котором отмечено, что за последние три месяца было проведено более 600 рейдов на города с помощью беспилотников, использующих западные технологии.

По данным отчета, получившего The Guardian, в беспилотнике Shahed-131 было найдено 52 электрических компонента, изготовленных западными компаниями, а у модели Shahed-136 - 57. Модель Shahed-136 имеет дальность полета 2 тыс. км и крейсерскую скорость 180 км/ год.

Что известно о помощи РФ в войне против Украины

Еще в ноябре 2022 появилась информация , что российские террористы и их партнеры из Ирана якобы договорились о совместном производстве беспилотников для применения в войне против Украины. Российский же диктатор Владимир Путин поручил создать систему подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотников.

В феврале 2023-го западные СМИ снова писали, что Иран и Россия ведут тайные переговоры о строительстве завода по производству дронов-камикадзе. Тогда Иран опроверг эту информацию.

16 августа британская разведка указала на то, что Россия, очевидно, начала использовать дроны собственного производства.

The Washington Post со ссылкой на внутренние документы между Ираном и РФ сообщила, что завод по производству шахедов в специальной экономической зоне "Алабуга" в российском Татарстане к 2025 году планирует выпустить 6 тыс. дронов-камикадзе .

А в конце августа в Defense Express заявили, что Россия планирует увеличивать производство дронов Shahed на 100-180 ежемесячно.

21 августа Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло в список кандидатов на введение санкций 8 предприятий белорусского военно-промышленного комплекса, производящих и поставляющих России компоненты оружия.

Украинская разведка обнаружила увеличение количества российских деталей в дронах-камикадзе Shahed. Продолжается работа по выявлению места уборки беспилотников.