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Главная Экономика Украина в результате полномасштабной войны РФ потеряла около 80% ветрогенерации

Украина в результате полномасштабной войны РФ потеряла около 80% ветрогенерации

20 сентября, 2023 среда
14:12
Экономика

Министр энергетики Украины Галущенко сообщил, что из-за российского полномасштабного вторжения Украина потеряла около 80% ветряного поколения

Об этом Галущенко рассказал в эфире Украинского радио, передает Правительственный портал.

"Большинство ветровых станций расположены на юге страны, где есть для этого соответствующие климатические условия – прежде всего, необходима скорость ветра. К сожалению, сегодня эта часть территории временно оккупирована, и практически вся ветровая генерация соответственно потеряна", – объяснил министр.

Несмотря на это, он проинформировал, что в Николаевской области запустили ветряную станцию, которая добавила в систему 114 МВт.

По словам Галущенко, шельфы Черного и Азовского морей обладают наибольшим потенциалом развития ветрогенерации, но во время войны возможности их осваивать нет. В то же время, международные компании заинтересованы в инвестициях в развитие ветровой генерации в Украине.

"Но мы уже имеем огромное количество заинтересованных компаний со всего мира, которые придут именно в ветровую генерацию Украины после нашей победы. Мы поддерживаем постоянные коммуникации с нашими партнерами, которые с удовольствием готовы приходить в Украину, в ветровую генерацию, потенциал которой мы оцениваем близко 140 ГВт электроэнергии", - подытожил Галущенко.

Общество
Украина
Николаевщина
Война с Россией
Енергия
оккупированные территории
Чорное море
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