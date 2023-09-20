Украина в результате полномасштабной войны РФ потеряла около 80% ветрогенерации
Министр энергетики Украины Галущенко сообщил, что из-за российского полномасштабного вторжения Украина потеряла около 80% ветряного поколения
Об этом Галущенко рассказал в эфире Украинского радио, передает Правительственный портал.
"Большинство ветровых станций расположены на юге страны, где есть для этого соответствующие климатические условия – прежде всего, необходима скорость ветра. К сожалению, сегодня эта часть территории временно оккупирована, и практически вся ветровая генерация соответственно потеряна", – объяснил министр.
Несмотря на это, он проинформировал, что в Николаевской области запустили ветряную станцию, которая добавила в систему 114 МВт.
По словам Галущенко, шельфы Черного и Азовского морей обладают наибольшим потенциалом развития ветрогенерации, но во время войны возможности их осваивать нет. В то же время, международные компании заинтересованы в инвестициях в развитие ветровой генерации в Украине.
"Но мы уже имеем огромное количество заинтересованных компаний со всего мира, которые придут именно в ветровую генерацию Украины после нашей победы. Мы поддерживаем постоянные коммуникации с нашими партнерами, которые с удовольствием готовы приходить в Украину, в ветровую генерацию, потенциал которой мы оцениваем близко 140 ГВт электроэнергии", - подытожил Галущенко.
- В Украине по состоянию на 31 августа уже отремонтированы или находятся в ремонте 24 энергоблока тепловой генерации мощностью более 4,3 тыс. МВт. Это более 60% от общего количества
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