Украина в рамках COVAX получила морозильники для COVID-вакцин
В Минздраве сообщили, что Украина получила три морозильные камеры для хранения вакцины Pfizer при ультранизких температурах
Об этом передает пресс-служба МОЗ.
"На этой неделе в рамках инициативы COVAX Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 3 морозильные камеры для хранения вакцины Pfizer от COVID-19 по ультранизких температур", - говорится в сообщении.
Морозильные камеры имеют диапазон температур от -40 ° C до -86 ° C и произведенные компанией Vestfrost, Дания.
Да, они будут установлены на складе ГП "Укрмедпостач" Министерства здравоохранения Украины.
Получение дополнительных морозильников позволит увеличить мощности Украины по хранению вакцины Pfizer.
"Ближайшие месяцы мы ожидаем еженедельные поставки по почти полмиллиона доз вакцины Comirnaty от Pfizer-Biontech, следовательно, нуждаемся больше оборудования для логистических цепей. Ультрахолодови морозильники для вакцины помогут нам надежно хранить эту вакцину и защищать все больше украинский от опасного COVID-19. Мы благодарны партнерам, которые поддерживают нас в этом ответственном процессе ", - сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
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