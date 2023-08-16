Украина – в пятерке стран мира по количеству бесконтактных оплат гаджетами, – Mastercard
По результатам второго квартала Украина, Австралия, Великобритания, Нидерланды и США являются лидерами по количеству бесконтактных оплат гаджетами
Об этом сообщили в Mastercard .
По данным компании, доля расчетов смартфонами и гаджетами NFC среди всех бесконтактных оплат в физическом ритейле в стране пересекла рубеж в 60% во втором квартале этого года.
"По результатам второго квартала Украина заняла место в первой пятерке вместе с Австралией, Великобританией, Нидерландами и США", - сообщил вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове Юрий Батхин.
Отмечается, что такое стремительное развитие NFC-оплат связано с ростом популярности цифровых кошельков, позволяющих превратить смартфон или другой гаджет в удобный платежный инструмент, а кроме того – с распространением технологии бесконтактной оплаты. Среди самых популярных категорий оплат – супермаркеты, питание, магазины одежды и обуви, АЗС.
В компании также отметили, что важным фундаментом для распространения бесконтактных оплат стало развитие сети платежных терминалов, поддерживающих такой вид расчетов. В настоящее время почти 97% POS-терминалов в Украине принимают бесконтактные оплаты.
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