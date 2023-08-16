Об этом сообщили в Mastercard .

По данным компании, доля расчетов смартфонами и гаджетами NFC среди всех бесконтактных оплат в физическом ритейле в стране пересекла рубеж в 60% во втором квартале этого года.

"По результатам второго квартала Украина заняла место в первой пятерке вместе с Австралией, Великобританией, Нидерландами и США", - сообщил вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове Юрий Батхин.

Отмечается, что такое стремительное развитие NFC-оплат связано с ростом популярности цифровых кошельков, позволяющих превратить смартфон или другой гаджет в удобный платежный инструмент, а кроме того – с распространением технологии бесконтактной оплаты. Среди самых популярных категорий оплат – супермаркеты, питание, магазины одежды и обуви, АЗС.

В компании также отметили, что важным фундаментом для распространения бесконтактных оплат стало развитие сети платежных терминалов, поддерживающих такой вид расчетов. В настоящее время почти 97% POS-терминалов в Украине принимают бесконтактные оплаты.

Читайте также: Забыть, как выглядит гривна. Почему мир отказывается от наличных денег