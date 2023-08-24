Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Украина: в поисках смыслов
OPINION

Украина: в поисках смыслов

Галина Пагутяк
24 августа, 2023 четверг
20:07
Мнение

Нас будет делить мнимый ментальный Збруч еще не одно столетие

Все зависит от того, что выберут следующие поколения – национальное государство, потому что без этого этапа Украина не реализуется как родина украинцев или ее призрак с извращенной и уничтоженной исторической памятью. Есть две Украины с обеих сторон Збруча, и обе далеко не идеальны. Между ними существует перетягивание каната со взаимными обвинениями, оскорблениями, бесплодными дискуссиями – вместо того, чтобы признать реальность и решить, что с ней делать.

Сбруч, как я уже сказала, мнимый. Можно жить в Дрогобыче и работать по методикам ФСБ и ненавидеть Украину. В Дрогобыче легче любить Украину, чем в оккупированном Луганске, и труднее ее ненавидеть.

Читайте также: Где Украина?

Что значит признать действительность? Знать продолжающуюся веками историю национально-освободительной борьбы и движется к цели. Возможно, мы сейчас имеем завершающий этап этих соревнований, что в зримой исторической перспективе достигает казачества, а, возможно, окончание войны разочарует и свергнет нас в очередную пропасть общественной депрессии. Осознать, что мы ничем не хуже других народов, которым пришлось положить сотни тысяч своих сыновей и дочерей, чтобы построить национальное государство. Кому это было легче, кому нет. Кто-то получил ее на средства порабощения других народов, преступлениями против человечности, откровенным геноцидом. Бывало и такое.

Что мы должны сделать с этой реальностью? В первую очередь определить цель и способы ее достижения. Макиавелли не был монстром, когда говорил, что "цель оправдывает средства". Все эти красные флажки, выставленные другими странами, которые уже забыли, что такое настоящая свобода против украинских волков, прежде всего надо убрать из собственного сознания.

После разгрома Колиивщины на западе Украины, которая была частью Речи Посполитой, фактически уже разрушенной, в городки, даже такие маленькие, как Щирец или Комарно, привозили пленных гайдамаков и показательно казнили. Чтобы не повторился 1768 год. Привозили не бандитов, которые косили под гайдамак и грабили всех без разбора с целью наживы, а тех, кто стремился к Украине самостоятельности. Если бы это было просто восстание против поляков и униатов, но это был политический проект Максима Зализняка, суть которого хорошо осознавали тогдашние и поздние украинские интеллектуалы и обычные люди. Практически мы знаем о Колиевщине из свидетельств враждебной стороны, не считая песенные украинские хроники респектабельным историческим источником. И зря.

Читайте также: Аргументы дьявола

Никто бы не воспевал разбойников и грабителей, как заметил в свое время Тарас Шевченко. Он нашел точку опоры, которая помогала определить цель — освобождение Украины, ее объединение, создание собственного государства: земля и народ, который ее хранит и защищает. К тому же ему были доступны свидетельства очевидцев, статистика и документы, которые впоследствии были зачищены московским и коммунистическим режимами, или просто не пережили стихийные бедствия. Это не было и социальным взрывом. Социальные катаклизмы не способствуют созданию государства, а лишь приводят к изменению режимов или общественного строя.

Страна, мощно борющаяся против иностранного агрессора, своего бывшего колонизатора и палача, не менее мощно инфицирована теми мечтателями, которые представляют себе, что волшебный дворец благополучия и справедливости можно построить за одну ночь. Нет, здесь нужно каждому приносить свой кирпич и смотреть на план, давно написанный лучшими украинскими мыслителями, чьи голоса мы можем наконец услышать. Земля – источник изобилия и собственность тех, кто на ней умеет хозяйничать, а не наживаться. Воинство, защищающее землю от внешних и внутренних врагов. Языковая и культурная идентичность, без которой невозможно создать нацию, а нация нуждается в сильном и правовом государстве. Все это размытое, оболганное, извращенное, и эту реальность нужно изменить, чтобы не бродить еще четыреста лет или до последнего украинца.

Читайте также: Рожь над пропастью

Краеугольные камни положены, но строители каждый раз игнорируют их и строят на другом месте какую-то несуразную Вавилонскую башню. Ну и Небеса на них сердятся, то есть логика бытия. Нельзя идти против логики, которая настолько очевидна.

В 15 веке чехи изгнали немцев из своих школ и университетов, ввели национальное образование. И повторили это снова после Первой мировой войны. У них была своя мнимая Чехия, которую они видели всегда и верили в нее. К сожалению, у нас такого не произошло и, наверное, не скоро произойдет, потому что мы живем во времена фальшивых демократий и либерализма, и страх как боимся снять красные флажки всевозможных табу. Остается одно – найти подходящий момент и место и вырваться на свободу.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Мир
Украина
История Украины
Война с Россией
коллаборанти
Читайте также:
Володимир Зеленський
24 августа, 2023 четверг
В эфире общественного вещателя Германии призвали четвертовать Зеленского для окончания войны
Карта Чорне море 18.08.23
23 августа, 2023 среда
Украине нужно выйти к Азовому морю: полковник СБУ Костенко объяснил стратегию наступления ВСУ
путін пригожин
24 августа, 2023 четверг
После смерти Пригожина никаких повторных походов в Москву не будет, - российский оппозиционер Пономарев
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.82
    Покупка 37.82
    Продажа 38.7
  • EUR
    Покупка 41.17
    Продажа 42.31
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
24 августа
20:00
Эксклюзив
Нас не победить ни силой, ни волей, – воин Александр Петлинский. Спецпроект "Украина: цена свободы"
19:42
морепродукты
Китай в ответ на сброс в океан очищенной радиоактивной воды с Фукусимы приостановил импорт морепродуктов из Японии
19:26
Вышел трейлер украинской игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
19:23
Пригожин допускал серьезные ошибки, но и добивался нужного результата: Путин о крушении самолета вагнеровцев
19:17
В День Независимости в оккупированном Луганске розвучал гимн Украины, а из Херсона в оккупированные районы запустили государственный флаг
19:01
Обновлено
Мать Кадырова, руководители оккупационного "Артека" и "Юнармии": США объявили новые санкции против россиян
18:58
РФ оштрафовала сервис Twitch за отказ удалить видео о подрыве Каховской ГЭС
18:32
Marlboro, L&M, Camel, Winston: НАПК внесло в перечень спонсоров войны две табачные компании
18:18
Обновлено
F-16
Норвегия даст Украине F-16, будет тренировать пилотов и пополнит запасы ракет IRIS-T
18:01
OPINION
Ликвидация Пригожина: Грусть, она же тоска
17:51
ЧВК Вагнер
Моравецкий: ЧВК Вагнера после смерти Пригожина продолжит заниматься дестабилизацией стран, граничащих с Беларусью
17:50
JAS 39 Gripen
Экс-премьер Швеции Андерссон призвала правительство предоставить Украине истребители Gripen
17:32
Ракеты для Patriot, беспилотники, патроны: Германия выделила очередной пакет помощи Украине
17:30
На Netflix появился украинский фильм "Черный ворон"
17:04
Гибель Пригожина является плохой новостью для Украины, - Bild
16:58
Медслужащих подозревают в присвоении 9 млн на покупку лекарств. К схеме может быть причастен нардеп
16:56
Обновлено
"Независимость – выбор свободных": мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости
16:27
Модель Bayraktar ТВ2 стала экспонатом военно-исторического музея в Киеве
16:26
В Киеве на Северном мосту частично ограничат движение транспорта. Подробности
16:07
OPINION
Экономика России не выдержит войны. Она равна экономике Техаса
16:01
Россияне обстреляли супермаркет в Курахово на Донетчине: ранены трое гражданских
16:00
Эксклюзив
Хуже всего было сказать ребятам, что у нас уже нет ничего – экспленная Кремля, медик Мамонова. Спецпроект "Украина: цена свободы"
15:58
Обновлено
В Крыму взвился украинский флаг: в ГУР рассказали подробности спецоперации на полуострове
15:55
Литва передала Украине военную помощь на 40 млн евро ко Дню Независимости
15:43
Португалия будет обучать украинских пилотов на F-16 - Зеленский
15:29
Начато уголовное производство: в Чехии задержан мужчина, подозреваемый в избиении украинок
15:20
Заместитель спикера ВРУ призвал грузинских парламентариев помочь спасти жизнь заключенного Саакашвили
15:09
электроэнергиия
Из-за дефицита электроэнергии Украина снова принимала аварийную помощь из энергосистем стран Европы
15:05
"Все понимают, кто к этому причастен": Зеленский прокомментировал падение самолета Пригожина
15:02
Тарас Петриненко, Дмитрий Коцюбайло, Альбина Дерюгина: Зеленский вручил отличие "Национальная легенда Украины"
15:02
Ракета упала в море: Северная Корея снова не смогла вывести на орбиту спутник-разведчик
14:59
Рада остановила действие ряда соглашений с Россией и странами СНГ
14:45
Взрывчатку в самолете Пригожина, вероятно, заложили в отсек шасси, - СМИ
14:32
Интервью
Василий Шкляр: Потери в борьбе всегда будут меньше тех, которые мы несем в повиновении. Спецпроект "Украина: цена свободы"
14:23
Необходимость реформы ООН и усиление экономического сотрудничества: на саммите БРИКС приняли итоговую декларацию
14:23
Газпром
Прибыль российской Газпром нефти во втором квартале упала на 43% - до $1,5 млрд
14:02
OPINION
Нам нужно жить со своей историей
14:00
Глава ПЦУ Митрополит Эпифаний освятил иконостас в Буче в День Независимости
13:45
РФ ударила по Николаевке в Херсонской области, пострадал местный житель
13:36
Glovo
"Доставка безопасного будущего": Glovo вместе с UNITED24 запустили функцию донатов на авто для разминирования Украины
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV