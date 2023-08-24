Все зависит от того, что выберут следующие поколения – национальное государство, потому что без этого этапа Украина не реализуется как родина украинцев или ее призрак с извращенной и уничтоженной исторической памятью. Есть две Украины с обеих сторон Збруча, и обе далеко не идеальны. Между ними существует перетягивание каната со взаимными обвинениями, оскорблениями, бесплодными дискуссиями – вместо того, чтобы признать реальность и решить, что с ней делать.

Сбруч, как я уже сказала, мнимый. Можно жить в Дрогобыче и работать по методикам ФСБ и ненавидеть Украину. В Дрогобыче легче любить Украину, чем в оккупированном Луганске, и труднее ее ненавидеть.

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Что значит признать действительность? Знать продолжающуюся веками историю национально-освободительной борьбы и движется к цели. Возможно, мы сейчас имеем завершающий этап этих соревнований, что в зримой исторической перспективе достигает казачества, а, возможно, окончание войны разочарует и свергнет нас в очередную пропасть общественной депрессии. Осознать, что мы ничем не хуже других народов, которым пришлось положить сотни тысяч своих сыновей и дочерей, чтобы построить национальное государство. Кому это было легче, кому нет. Кто-то получил ее на средства порабощения других народов, преступлениями против человечности, откровенным геноцидом. Бывало и такое.

Что мы должны сделать с этой реальностью? В первую очередь определить цель и способы ее достижения. Макиавелли не был монстром, когда говорил, что "цель оправдывает средства". Все эти красные флажки, выставленные другими странами, которые уже забыли, что такое настоящая свобода против украинских волков, прежде всего надо убрать из собственного сознания.

После разгрома Колиивщины на западе Украины, которая была частью Речи Посполитой, фактически уже разрушенной, в городки, даже такие маленькие, как Щирец или Комарно, привозили пленных гайдамаков и показательно казнили. Чтобы не повторился 1768 год. Привозили не бандитов, которые косили под гайдамак и грабили всех без разбора с целью наживы, а тех, кто стремился к Украине самостоятельности. Если бы это было просто восстание против поляков и униатов, но это был политический проект Максима Зализняка, суть которого хорошо осознавали тогдашние и поздние украинские интеллектуалы и обычные люди. Практически мы знаем о Колиевщине из свидетельств враждебной стороны, не считая песенные украинские хроники респектабельным историческим источником. И зря.

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Никто бы не воспевал разбойников и грабителей, как заметил в свое время Тарас Шевченко. Он нашел точку опоры, которая помогала определить цель — освобождение Украины, ее объединение, создание собственного государства: земля и народ, который ее хранит и защищает. К тому же ему были доступны свидетельства очевидцев, статистика и документы, которые впоследствии были зачищены московским и коммунистическим режимами, или просто не пережили стихийные бедствия. Это не было и социальным взрывом. Социальные катаклизмы не способствуют созданию государства, а лишь приводят к изменению режимов или общественного строя.

Страна, мощно борющаяся против иностранного агрессора, своего бывшего колонизатора и палача, не менее мощно инфицирована теми мечтателями, которые представляют себе, что волшебный дворец благополучия и справедливости можно построить за одну ночь. Нет, здесь нужно каждому приносить свой кирпич и смотреть на план, давно написанный лучшими украинскими мыслителями, чьи голоса мы можем наконец услышать. Земля – источник изобилия и собственность тех, кто на ней умеет хозяйничать, а не наживаться. Воинство, защищающее землю от внешних и внутренних врагов. Языковая и культурная идентичность, без которой невозможно создать нацию, а нация нуждается в сильном и правовом государстве. Все это размытое, оболганное, извращенное, и эту реальность нужно изменить, чтобы не бродить еще четыреста лет или до последнего украинца.

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Краеугольные камни положены, но строители каждый раз игнорируют их и строят на другом месте какую-то несуразную Вавилонскую башню. Ну и Небеса на них сердятся, то есть логика бытия. Нельзя идти против логики, которая настолько очевидна.

В 15 веке чехи изгнали немцев из своих школ и университетов, ввели национальное образование. И повторили это снова после Первой мировой войны. У них была своя мнимая Чехия, которую они видели всегда и верили в нее. К сожалению, у нас такого не произошло и, наверное, не скоро произойдет, потому что мы живем во времена фальшивых демократий и либерализма, и страх как боимся снять красные флажки всевозможных табу. Остается одно – найти подходящий момент и место и вырваться на свободу.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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