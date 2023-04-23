Украина в овертайме проиграла Китаю на старте ЧМ по хоккею
Сборная Украины уступила Китаю в стартовом матче чемпионата мира по хоккею в дивизионе IB
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Таллине украинцы удачно начали игру и благодаря дублю Алексея Вороны повели в счете 2:0 после первого периода. Однако в следующей двадцатиминутке китайцы забросили четыре ответные шайбы.
В третьем периоде сборной Украине удалось перевести матч в овертайм - забили оформивший хет-трик Игорь Мережко и Алексей Ворона.
В дополнительное время победу Китая принес Кори Кейн.
Сборная Украины проиграла Китаю 4:5, набрала 1 очко и расположилась в турнирной таблице на третьем месте. Китайцы с 2 пунктами идут по вторым, лидирует по 3 баллам Япония, которая в 1-м туре обыграла Нидерланды - 8:1.
Следующую игру Украина проведет 24 апреля против Сербии. Также соперниками наших хоккеистов по группе есть Эстония.
По итогам ЧМ-2023 в группу A первого дивизиона выйдет победитель соревнований в группе B.
ЧМ-2023 по хоккею
Дивизион IB
1-й тур
Таллин, Эстония
23 апреля
Китай – Украина 5:4 (ОТ)
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.69
Покупка 37.69Продажа 38.45
-
EUR
Покупка 40.96Продажа 41.93
- Актуальное
- Важное