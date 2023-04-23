Украина в овертайме проиграла Китаю на старте ЧМ по хоккею

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Таллине украинцы удачно начали игру и благодаря дублю Алексея Вороны повели в счете 2:0 после первого периода. Однако в следующей двадцатиминутке китайцы забросили четыре ответные шайбы.

В третьем периоде сборной Украине удалось перевести матч в овертайм - забили оформивший хет-трик Игорь Мережко и Алексей Ворона.

В дополнительное время победу Китая принес Кори Кейн.

Сборная Украины проиграла Китаю 4:5, набрала 1 очко и расположилась в турнирной таблице на третьем месте. Китайцы с 2 пунктами идут по вторым, лидирует по 3 баллам Япония, которая в 1-м туре обыграла Нидерланды - 8:1.

Следующую игру Украина проведет 24 апреля против Сербии. Также соперниками наших хоккеистов по группе есть Эстония.

По итогам ЧМ-2023 в группу A первого дивизиона выйдет победитель соревнований в группе B.

ЧМ-2023 по хоккею

Дивизион IB

1-й тур

Таллин, Эстония

23 апреля

Китай – Украина 5:4 (ОТ)