Об этом заявил член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, нардеп Федор Вениславский в эфире Еспресо.

"У меня нет никаких сомнений, что Украина получит и авиацию, и более дальнобойные артсистемы, и ракеты. Нюансы состоят в том, что наши партнеры принимают решения с опозданием на три-четыре месяца", - отметил он.

Вениславский привел примеры Германии и США.

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"Сначала Украина не получала от Германии вообще ничего, кроме аптечек, шлемов и бронежилетов. Потом пошли боеприпасы, САУ. Сейчас уже танки и идет дискуссия вокруг самолетов. То же самое из США - сначала получали стрелковое оружие, противотанковые гранатометы и ПЗРК, сейчас уже свершившийся факт получения системы Patriot. Летом по этому поводу было много скептических заявлений и оценок. Поэтому вопрос о самолетах точно будет решен, но они нужны сегодня. Мы их получим в оптимистическом варианте вторая половина - конец года", - подытожил нардеп.