С таким призывом на конференции в ООН, посвященной Договору о нераспространении ядерного оружия, выступил заместитель главы МИД Украины Николай Точицкий, передает "Укринформ".

"Впервые в истории гражданские ядерные объекты были превращены в военные объекты и плацдармы российской армии - в нарушение положений Договора о нераспространении ядерного оружия по мирному использованию атомной энергии", - указал представитель Украины.

Он подчеркнул, что мир "стал свидетелем того, как возникает в реальности ядерный терроризм", спонсируемый ядерным государством.

В этой связи Точицкий призвал ООН приложить "решительные совместные действия", чтобы предотвратить ядерную катастрофу глобального масштаба.

"Мы просим закрыть небо над атомными станциями в Украине, обеспечить защиту системами ПВО, доказать делом, что агрессор не может оставаться без всякого наказания только потому, что владеет ядерным оружием", - заявил замминистра.

Он напомнил, что Россия нарушила все нормы международного права, развязав войну против Украины и четко выразив намерения разместить свой ядерный арсенал на территории неядерных государств, что серьезно угрожает Договору о нераспространении.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал международное сообщество в ООН объединиться, чтобы дать отпор попыткам России использовать АЭС в Украине как "живой щит".

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