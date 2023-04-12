Украина в ООН: председательство РФ в Совбезе на фоне жестокой казни военнопленного выглядит крайне цинично
Постоянное представительство Украины при Организации Объединенных Наций заявило, что председательство России в Совбезе и жестокая казнь военнопленного выглядят цинично и снижает авторитет
Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН.
"На фоне возмутительного преступления председательство Российской Федерации в Совете Безопасности ООН выглядит крайне циничным и вредит авторитету и возможностям этого органа. Страна, которую Генеральная Ассамблея ООН признала государством-агрессором, страна, которая продолжает совершать преступления агрессии, военные преступления и преступления против человечности, не должна руководить деятельностью органа ООН, на который возложены первоочередные функции - ответственность за поддержание международного мира и безопасности", - говорится в заявлении.
Украина призывает Организацию Объединенных Наций проверить Россию на соответствие Уставу организации: "Мы полагаемся на жесткую и решительную позицию государств-членов ООН в осуждении российских военных преступлений и рассмотрении вопроса о несовместимости действий Российской Федерации с понятием "миролюбивое государство" в значении статьи 4" .
Дипломаты подчеркнули, что Россия сознательно реализует свою политику пыток, насилия, пыток, умышленного убийства пленных военных и гражданских украинцев.
"Мы ошеломлены ужасным видео, где российские солдаты обезглавливают украинского военнопленного. Позируя на камеру, российские палачи с особым цинизмом лишают жизни человека. Этот шокирующий инцидент лишь укрепил нашу решимость привлечь к ответственности всех причастных к совершению ужасных преступлений и непосредственных исполнителей", - заключают в Постоянном представительстве.
Поведение россиян является грубым нарушением Женевских конвенций и военным преступлением в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины и Римского статута Международного уголовного суда: "Ужасное количество военных преступлений, совершенных российско-оккупационными войсками в Украине, продолжает расти ежедневно, давая миру новые доказательства жестокости".
- Напомним, вечером 11 апреля в сети распространили видео, на котором российские оккупанты казнят мужчину, называя его украинским военным. Также на видео отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
- МИД Украины просит Гаагу отреагировать на видео с казнью россиянами украинского военного. В то же время министр Дмитрий Кулеба призвал изгнать Россию из ООН.
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал видео с казнью российскими военными украинского пленника и заявил, что оно нуждается в проверке.
- Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине и Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отреагировали на казнь военнопленного.
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