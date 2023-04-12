Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН.

"На фоне возмутительного преступления председательство Российской Федерации в Совете Безопасности ООН выглядит крайне циничным и вредит авторитету и возможностям этого органа. Страна, которую Генеральная Ассамблея ООН признала государством-агрессором, страна, которая продолжает совершать преступления агрессии, военные преступления и преступления против человечности, не должна руководить деятельностью органа ООН, на который возложены первоочередные функции - ответственность за поддержание международного мира и безопасности", - говорится в заявлении.

Украина призывает Организацию Объединенных Наций проверить Россию на соответствие Уставу организации: "Мы полагаемся на жесткую и решительную позицию государств-членов ООН в осуждении российских военных преступлений и рассмотрении вопроса о несовместимости действий Российской Федерации с понятием "миролюбивое государство" в значении статьи 4" .

Дипломаты подчеркнули, что Россия сознательно реализует свою политику пыток, насилия, пыток, умышленного убийства пленных военных и гражданских украинцев.

"Мы ошеломлены ужасным видео, где российские солдаты обезглавливают украинского военнопленного. Позируя на камеру, российские палачи с особым цинизмом лишают жизни человека. Этот шокирующий инцидент лишь укрепил нашу решимость привлечь к ответственности всех причастных к совершению ужасных преступлений и непосредственных исполнителей", - заключают в Постоянном представительстве.

Поведение россиян является грубым нарушением Женевских конвенций и военным преступлением в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины и Римского статута Международного уголовного суда: "Ужасное количество военных преступлений, совершенных российско-оккупационными войсками в Украине, продолжает расти ежедневно, давая миру новые доказательства жестокости".