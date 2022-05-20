Украина в ООН предостерегла другие страны от покупки ворованного Россией зерна

Об этом он сказал в Совете Безопасности ООН во время открытых дебатов по поводу продовольственной безопасности, передает Укринформ.

Россия, развязав войну, нанесла удар по глобальной продовольственной безопасности, заметил он. Экспорт украинской продукции почти остановился из-за блокирования Россией портов в Черном море.

Дворник отметил, что еще одной угрозой является действия России по конфискации украинского зерна для собственного потребления или нелегальной продажи на международных рынках. Захватчики уже украли не менее 400–500 тыс. тонн зерна.

"Украина уже предупредила страны-потребители, что партии зерна, экспортируемые Россией, могут содержать краденое украинское зерно. Любая страна, сознательно покупающая это зерно, будет считаться причастной к преступлению", - подчеркнул он.

Также Дворник добавил, что не должно быть никаких сомнений в том, кто отвечает за возможный голод миллионов людей в Азии, Африке и других частях света и на оккупированных территориях Украины.

11 марта в ООН заявили, что нападение России на Украину может привести к глобальному голоду в мире.

8 мая стало известно, что оккупанты вывозят масло из Пологовского маслоэкстракционного завода, который расположен на временно оккупированной территории Запорожской области.

11 мая Россия вывезла в Крым зерно из Энергодара, крали также овощи и семена подсолнечника.

17 мая в США сообщили, что готовы выделить $11 млрд во избежание глобального голода, вызванного агрессией России по отношению к Украине.

Европейский Союз также пообещал помочь Украине вывезти на внешние рынки предназначенные для экспорта зерновые, заблокированные в морских портах в результате российской военной агрессии.

19 мая Египет не впустил в свой порт российский корабль с краденым украинским зерном.

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