Украина в ООН: Будущий суд над РФ будет сдерживать агрессоров, как когда-то Нюрнберг
Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин считает, чтобы восстановить доверие в глобальных отношениях и укрепить мир, необходимо обеспечить привлечение военных преступников к ответственности и применение надлежащего принуждения к нарушающим международное право
Об этом она заявила на открытых дебатах Совбеза по укреплению доверия к поддержанию мира, пишет Укринформ.
Гайовишин считает, что мир должен вести себя так, как он вел себя восемь лет назад, когда Нюрнбергский трибунал был средством борьбы с нарушениями и агрессией.
"Мы верим, что предстоящий судебный процесс над российскими военными преступниками будет играть такую же роль", - отметила заместитель постоянного представителя Украины при ООН.
Она отметила, что Совет Безопасности ООН пока не является надежным ориентиром для укрепления доверия, поскольку "не способен выполнять то, ради чего был создан" в соответствии с Уставом ООН.
"Самая кровавая на европейском континенте за последние восемь десятилетий полномасштабная война началась именно во время заседания Совета Безопасности", - напомнила Гайовишин.
Дипломатка отметила, что безответственное поведение одной страны полностью подорвало доверие и подчеркнула, что Украина решительно выступает за ее восстановление.
"Мы добьемся успеха только при условии обеспечения подотчетности и достаточного и надлежащего применения инструментария принуждения к нарушителю", - сказала она.
По ее словам, в апреле вероятный преступник, председательствовавший в Совете Безопасности, закрепил нарушение суверенитета и территориальной целостности другого государства в своей конституции.
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