Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Украина в ООН: Будущий суд над РФ будет сдерживать агрессоров, как когда-то Нюрнберг

Украина в ООН: Будущий суд над РФ будет сдерживать агрессоров, как когда-то Нюрнберг

4 мая, 2023 четверг
06:50
Мир совбез ООН

Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин считает, чтобы восстановить доверие в глобальных отношениях и укрепить мир, необходимо обеспечить привлечение военных преступников к ответственности и применение надлежащего принуждения к нарушающим международное право

Об этом она заявила на открытых дебатах Совбеза по укреплению доверия к поддержанию мира, пишет Укринформ.

Гайовишин считает, что мир должен вести себя так, как он вел себя восемь лет назад, когда Нюрнбергский трибунал был средством борьбы с нарушениями и агрессией.

"Мы верим, что предстоящий судебный процесс над российскими военными преступниками будет играть такую же роль", - отметила заместитель постоянного представителя Украины при ООН.

Она отметила, что Совет Безопасности ООН пока не является надежным ориентиром для укрепления доверия, поскольку "не способен выполнять то, ради чего был создан" в соответствии с Уставом ООН.

"Самая кровавая на европейском континенте за последние восемь десятилетий полномасштабная война началась именно во время заседания Совета Безопасности", - напомнила Гайовишин.

Дипломатка отметила, что безответственное поведение одной страны полностью подорвало доверие и подчеркнула, что Украина решительно выступает за ее восстановление.

"Мы добьемся успеха только при условии обеспечения подотчетности и достаточного и надлежащего применения инструментария принуждения к нарушителю", - сказала она.

По ее словам, в апреле вероятный преступник, председательствовавший в Совете Безопасности, закрепил нарушение суверенитета и территориальной целостности другого государства в своей конституции.

  • 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой.
Украина
Россия
Совет безопасности ООН
Война с Россией
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Кремль москва
3 мая, 2023 среда
Кремль раздал пропагандистам методики об освещении предстоящего контрнаступления ВСУ, - ISW
митрополит Епіфаній
2 мая, 2023 вторник
Глава ПЦУ Эпифаний о вероятном объединении с УПЦ МП: "В этом нет никакого смысла"
3 мая, 2023 среда
Россия атаковала Украину ночью: ВСУ сбили 21 из 26 "шахедов". В Днепре и на Николаевщине повреждены здания
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.35
    Покупка 37.35
    Продажа 37.96
  • EUR
    Покупка 40.82
    Продажа 41.72
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
4 мая
08:28
За последние сутки Россия потеряла в Украине 650 военных, 18 БПЛА и 5 танков
08:16
F-16
Тайвань заявил об отложении поставок 66 усовершенствованных F-16 из США и попытке минимизировать убытки
08:08
OPINION
Путин, беспилотники над Москвой и искусственный интеллект
07:48
война против РФ ВСУ
Россияне наступали в районе Белогоровки, чтобы найти слабые места в обороне ВСУ. Самые ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку продолжаются
07:30
Захватчики готовятся к круговой обороне Мариуполя, - Скибицкий
07:18
Обновлено
Атака РФ по Украине 4 мая: ВСУ уничтожили 18 из 24 "шахедов", в Одессе БПЛА атаковали общежития
06:06
Турция запустила производство электрокаров: первым владельцем стал Эрдоган, второй автомобиль подарят Алиеву
06:05
Обновлено
В США отреагировали на взрыв дрона над Кремлем. Не видят признаков того, что Украина стоит за атакой
05:37
Обновлено
На Кубани беспилотник попал в нефтеперерабатывающий завод: начался пожар
05:16
Дюна
Вышел в свет официальный трейлер второй части фильма "Дюна"
04:50
В РФ инсценировали "атаку" на Кремль, чтобы отменить парад на 9 мая, - ISW
03:30
Правительство выделит 1,5 млрд грн на обустройство укрытий в школах
03:02
В ЕС сообщили подробности распределения средств на поддержку 5 государств в обмен на снятие импортных ограничений по Украине
01:53
Норвегия выделяет Украине пакет финансовой помощи на гуманитарную и бюджетную сферу
01:25
Швейцария, несмотря на нейтралитет, может присоединиться к военным проектам ЕС.
00:57
Владимир Яценко в ЗСУ
В ЕС не выявили фактов незаконного обращения оружия в Украине
00:45
Канада передала Украине первую партию оборудования для разминирования
00:29
Папа Франциск и митрополит Илларион (Алфеев). Будапешт
"Я удивлен": госсекретарь Ватикана отреагировал на реакцию Киева и Москвы относительно миротворческой миссии Папы Франциска
00:13
Холланд побил бомбардирский рекорд АПЛ, а "Ман Сити" разгромил "Вест Хэм"
00:03
Россия увеличила до 8 кораблей группировку в Черном море
2023, среда
3 мая
23:48
Французский художник С215 нарисовал портреты воина Да Винчи в окопе и на блокпосте в Киевской области
23:48
Обновлено
РФ обстреливалает Украину в ночь на 4 мая. Взрывы прогремели в северных областях, Херсоне и Днепропетровской области
23:43
Украинские морпехи уничтожили 2 наблюдательных поста и 17 россиян
23:23
Зеленский посетит Нидерланды, - СМИ
23:13
Украинцев просят поддержать создание Мемориала Героям полка "Азов" на Спивочем поле
22:29
Футболист "Металлиста" в 15 лет побил возрастной рекорд УПЛ
22:23
Идентифицирует ракеты всех видов и прогнозирует место падения: в Киеве тестируют израильскую систему оповещения об атаках
22:08
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 3 мая
22:03
Эксклюзив
Кремль
После атаки на Кремль в России поймут, что эта война надолго, – политолог Магда
21:49
Обзор
РФ обвинила Украину в покушении на Путина, Зеленский в Финляндии говорит о членстве в НАТО, количество погибших от авиаударов россиян в Херсоне растет. Мировые СМИ об Украине 3 мая
21:46
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Кремль атаковали классическими дронами-камикадзе. Колонка Сергея Згурца
21:46
Во время матча "Днепр-1" - "Металлист" зафиксировали нетипично высокое движение ставок, - Павелко
21:35
Новым президентом Всемирного банка стал экс-глава Mastercard Аджай Банга
21:29
Обновлено
В Херсонской области в результате атак РФ за сутки погиб 21 человек, 48 пострадали
21:06
Пентагон
Боеприпасы для HIMARS, авиаракеты Hydra-70, артснаряды и прочее: США объявили о новом пакете помощи Украине на $300 млн
20:59
Борщ и мода: на Евровидении будет действовать бульвар Discover Ukraine
20:56
ЕС предоставит Украине боеприпасы на 2 млрд евро и продолжит "экономический безвиз", – Шмыгаль
20:40
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:33
Страны Северной Европы заявили, что будут поддерживать Украину на ее пути в НАТО
20:26
Эксклюзив
Россияне ходят по квартирам на временно оккупированном Запорожье и проверяют наличие паспортов РФ, - мэр Мелитополя Федоров
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV