Об этом она заявила на открытых дебатах Совбеза по укреплению доверия к поддержанию мира, пишет Укринформ.

Гайовишин считает, что мир должен вести себя так, как он вел себя восемь лет назад, когда Нюрнбергский трибунал был средством борьбы с нарушениями и агрессией.

"Мы верим, что предстоящий судебный процесс над российскими военными преступниками будет играть такую же роль", - отметила заместитель постоянного представителя Украины при ООН.

Она отметила, что Совет Безопасности ООН пока не является надежным ориентиром для укрепления доверия, поскольку "не способен выполнять то, ради чего был создан" в соответствии с Уставом ООН.

"Самая кровавая на европейском континенте за последние восемь десятилетий полномасштабная война началась именно во время заседания Совета Безопасности", - напомнила Гайовишин.

Дипломатка отметила, что безответственное поведение одной страны полностью подорвало доверие и подчеркнула, что Украина решительно выступает за ее восстановление.

"Мы добьемся успеха только при условии обеспечения подотчетности и достаточного и надлежащего применения инструментария принуждения к нарушителю", - сказала она.

По ее словам, в апреле вероятный преступник, председательствовавший в Совете Безопасности, закрепил нарушение суверенитета и территориальной целостности другого государства в своей конституции.